Michelle Onetto, conocida como 'Ñengo', influencer y exintegrante de Zaca TV, habló sobre las acusaciones de bullying que exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise hicieron públicas a través de redes sociales.

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde reconoció su falta y pidió disculpas a las personas que se hayan sentido afectadas por su comportamiento. "No medía mis acciones, fui una adolescente impulsiva", señaló Onetto, quien dejó de contar con el auspicio de diversas marcas luego de que algunas víctimas expusieran sus denuncias.

Michelle Onetto pide disculpas tras ser acusada de bullying

"Quiero dirigirme a todas las personas a las que durante esa etapa de mi vida yo hice sentir mal, incomodé o lastimé mucho, si es que fue con palabras. Lo siento sinceramente", declaró Michelle Onetto al comienzo de su video.

La tiktoker reconoció que, durante su etapa escolar, entre los 14 y 17 años, tuvo comportamientos que actualmente considera deplorables. "Yo fui una adolescente burlona, que muchas veces no medía ni mis palabras ni mis acciones y mucho menos cómo esto podía hacer sentir a los demás", expresó.

La popular 'Ñengo' también aseguró que, a sus 23 años, siente vergüenza al saber que sus acciones pudieron despertar recuerdos dolorosos en otras personas. "Nada de lo que diga hoy en este video borra mi actuar del pasado", finalizó.

Usuarios cuestionan las disculpas de Michelle Onetto

En la caja de comentarios del video en el que Michelle Onetto pidió disculpas, cientos de usuarios aseguraron no creer en las palabras de la influencer. Algunos señalaron que decidió pronunciarse luego de que diversas marcas comenzaran a desvincularse de ella.

“Están chocando con mi bolsillo, ahora sí me disculpo”; “Cuando el perdón es por presión, deja de ser válido”; “Recién asume, solo porque las marcas se le fueron”; “No le creo nada”; “Pero, ¿por qué ahora esperaste que las marcas te quitaran el respaldo?”, fueron algunos de los mensajes que recibió 'Ñengo'.