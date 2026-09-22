El pasado 19 de septiembre, Lourdes Sacín vivió el peor cumpleaños de su vida, ya que ese mismo día asesinaron a su jefa, la periodista Susy Ysabel Aponte Polo, más conocida como 'La China Polo'. A través de las redes sociales, la expareja de Andy V recibió muchas muestras de solidaridad y empatía, ya que en las últimas semanas ella estaba a cargo del dominical. Sin embargo, no se imaginó que iba a recibir un mensaje de Rodrigo González.

Fue el mismo Rodrigo González quien, en su programa del lunes 21 de septiembre, dio a conocer que el domingo 20 se comunicó con Lourdes Sacín para solidarizarse con ella por la muerte de su jefa y también para pedirle disculpas por los comentarios hirientes que hizo en su programa, a tal punto que se vieron enfrascados en una disputa legal por una denuncia de difamación presentada en 2019.

"Como parte de un programa de espectáculo, uno no puede medir el dolor que puede causar en otro. Te ofrezco disculpas por todo el dolor que te pude haber causado con mis comentarios", manifestó Rodrigo González en 'Amor y fuego'.

Lourdes Sacín le responde a Rodrigo González

Horas después, la misma Lourdes Sacín, quien pidió garantías para su vida tras la muerte de 'La China Polo', se refirió a las disculpas de Rodrigo González y admitió que el hecho de que él le haya mandado un audio mediante una amiga en común le trajo paz. Sin embargo, aclaró que le hubiese gustado que lo haga años atrás.

"Me da un poco de paz eso. Porque era algo que yo había querido hace muchísimo tiempo (...) Les cuento, pero sin publicar, porque ese audio es algo privado. Me dijo: 'Hola, Lourdes, soy Rodrigo González'. Primero pensé que era IA o que era broma. Y mientras escuchaba, se me iban saliendo las lágrimas. No de tristeza, sino que llegaba algo que yo había querido mucho. Cuánto hubiera querido una disculpa hace mucho. Yo me hubiera evitado hasta el juicio, porque yo no quería otra cosa más que eso", manifestó en Facebook.

Según Lourdes Sacín, su única finalidad de llevar a Rodrigo González hasta los tribunales fue para que se den cuenta todo el daño que le hacían sus palabras. "Yo quería que entendieran que a mí me dolía eso, que paren. Pero en ese momento no lo entendían. Ha tenido que pasar un montón de tiempo. No todas las personas somos iguales. A mí me afectaba. Me tumbaba más. Y si me emociono o me quiebro un poco es por emoción porque por fin llegó ese momento. Como que da un alivio", añadió con la voz entrecortada.