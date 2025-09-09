Kate Candela asegura que Paula Arias tiene deuda con ella tras años en Son Tentación: "Qué se haga un poco más responsable"

Kate Candela sorprendió a todos con una inesperada confesión durante su entrevista con ‘America Hoy’. La exintegrante de 'Son Tentación reveló que nunca recibió la indemnización que le correspondía tras su salida de la orquesta, una noticia que dejó sorprendidos a los seguidores.

La cantante explicó que tenía la expectativa de recibir esa retribución como reconocimiento a los años que trabajó en la popular agrupación dirigida por Paula Arias. Sin embargo, al no concretarse el pago, Candela no dudó en alzar su voz y exponer públicamente lo ocurrido.

Kate Candela revela cómo fue su salida de ‘Son Tentación’

Kate Candela explicó que tanto ella como sus compañeras trabajaban bajo contrato, por lo que confiaba en recibir lo que le correspondía al momento de dejar la agrupación. Sin embargo, reveló que la falta de indemnización frustró varios de sus planes personales, en especial su anhelo de viajar al extranjero en busca de nuevas oportunidades.

“Hubieron partes que me dejaron pensado, por el respeto que ella tiene a su carrera, no va a hablar, ella sabe como ha sido con cada una de nosotras, yo también sé cómo he sido como trabajadora y yo puedo decir con mucha tranquilidad, que he sido su trabajadora número uno …”, dijo en uni inicio.

La salsera reveló que, durante su paso por la agrupación, llegó a sacrificar citas familiares y esfuerzos personales, confiando en recibir un pago que, según un acuerdo notarial, le sería entregado, pero que nunca se concretó. “Ella aceptaba hacer el pago de mis derechos… No establecimos fecha, yo esperé tres meses…”, agregó.

Además de denunciar esta situación, Candela lanzó una advertencia a sus excompañeras, con tener cuidado. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que Paula Arias haya cambiado y ahora cumpla con sus compromisos. “Ya saben que hay testimonios, que las pueden poner un poco más en alerta, quizás por así decirlo… y se haga un poco más responsable”, finalizó la cantante.