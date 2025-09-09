HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Kate Candela asegura que Paula Arias tiene deuda con ella tras años en Son Tentación: "Qué se haga un poco más responsable"

La cantante Kate Candela reveló en el programa 'America Hoy' sobre su salida del grupo 'Son tentación' y el trato que tiene con Paula Arias.

Kate Candela lanza fuerte mensaje sobre Paula Arias. Foto: Composición LR/Captura.
Kate Candela lanza fuerte mensaje sobre Paula Arias. Foto: Composición LR/Captura.

Kate Candela sorprendió a todos con una inesperada confesión durante su entrevista con ‘America Hoy’. La exintegrante de 'Son Tentación reveló que nunca recibió la indemnización que le correspondía tras su salida de la orquesta, una noticia que dejó sorprendidos a los seguidores.

La cantante explicó que tenía la expectativa de recibir esa retribución como reconocimiento a los años que trabajó en la popular agrupación dirigida por Paula Arias. Sin embargo, al no concretarse el pago, Candela no dudó en alzar su voz y exponer públicamente lo ocurrido.

ACERCA DE: Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: '¿De qué tamaño es?'

lr.pe

Kate Candela revela cómo fue su salida de ‘Son Tentación’

Kate Candela explicó que tanto ella como sus compañeras trabajaban bajo contrato, por lo que confiaba en recibir lo que le correspondía al momento de dejar la agrupación. Sin embargo, reveló que la falta de indemnización frustró varios de sus planes personales, en especial su anhelo de viajar al extranjero en busca de nuevas oportunidades.

“Hubieron partes que me dejaron pensado, por el respeto que ella tiene a su carrera, no va a hablar, ella sabe como ha sido con cada una de nosotras, yo también sé cómo he sido como trabajadora y yo puedo decir con mucha tranquilidad, que he sido su trabajadora número uno …”, dijo en uni inicio.

La salsera reveló que, durante su paso por la agrupación, llegó a sacrificar citas familiares y esfuerzos personales, confiando en recibir un pago que, según un acuerdo notarial, le sería entregado, pero que nunca se concretó. “Ella aceptaba hacer el pago de mis derechos… No establecimos fecha, yo esperé tres meses…”, agregó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además de denunciar esta situación, Candela lanzó una advertencia a sus excompañeras, con tener cuidado. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que Paula Arias haya cambiado y ahora cumpla con sus compromisos. “Ya saben que hay testimonios, que las pueden poner un poco más en alerta, quizás por así decirlo… y se haga un poco más responsable”, finalizó la cantante.

Notas relacionadas
Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

LEER MÁS
Kate Candela y Maria Grazia Polanco estrenan nueva canción y tema se convierte en tendencia en redes sociales

Kate Candela y Maria Grazia Polanco estrenan nueva canción y tema se convierte en tendencia en redes sociales

LEER MÁS
Kate Candela publica fuerte mensaje tras acusación de la exbailarina de Amy Gutiérrez: "Ahora se pelean"

Kate Candela publica fuerte mensaje tras acusación de la exbailarina de Amy Gutiérrez: "Ahora se pelean"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

LEER MÁS
Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha y recuerda con emoción al periodista: "Fue mi profesor (..) fue mi amigo"

Alicia Retto lamentó la partida de Jaime Chincha y recuerda con emoción al periodista: "Fue mi profesor (..) fue mi amigo"

LEER MÁS
Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

LEER MÁS
Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Espectáculos

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Piura: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota