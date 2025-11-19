Kate Candela no se quedó callada y le respondió con todo a Paula Arias, luego de que la líder de Son Tentación asegurara que su extrabajadora despidió injustamente y sin previo aviso a varios miembros de su actual orquesta, dejándolos sin su principal sustento económico.

Según explicó la solista, la intérprete de 'Soltera.com' estaría faltando a la verdad y hablando desde el desconocimiento. "Lo que pasó fue que me faltaron el respeto, fue casi una agresión contra mi persona, entonces evidentemente tuve que despedir inmediatamente a todas las personas a las que le pareció gracioso", aseguró.

Kate Candela despidió sin motivo a miembros de su orquesta, según Paula Arias

Kate Candela subrayó que siempre ha cumplido con los pagos correspondientes de sus trabajadores, pese a que estos habrían faltado a las normas de convivencia dentro de la orquesta. "Yo no siento pena, no tengo por qué enviarle una canasta a nadie, no le debo nada a nadie, no he dejado a nadie sin trabajo. Fue una persona que ha faltado a las condiciones de mi orquesta, a las reglas de mi trabajo", se defendió la cantante de salsa.

Además, la artista de 34 años hizo hincapié en que toda persona que ingresa a un trabajo, independientemente del rubro, "sabe las cosas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer". "La primera regla es el respeto, si no hay respeto, no hay forma de trabajar conmigo, es imposible", contestó de manera tajante.

Kate Candela le mandó mensaje a Paula Arias

Por último, Kate Candela le envió un mensaje a Paula Arias y le aconsejó que mejor regularice la deuda que aún mantiene con ella.“Espero que los acuerdos que ella haya tenido con alguien de poder terminar de pagarle realmente espero de corazón que termine de hacerlo porque la vida da vueltas, entonces hay que ser consciente cada uno de los actos que tiene para con los demás”, agregó.

La respuesta se dio a raíz de que Paula Arias aprovechara las cámaras de 'América hoy' para lanzarle una indirecta a Kate Candela, luego de que su examiga revelara que le debe dinero. Al sentirse atacada, la líder de Son Tentación le recomendó que mejor envié canastas y cumpla con los pagos de "toda la gente que botó injustamente".