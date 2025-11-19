HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Espectáculos

Kate Candela responde a acusaciones de despido de manera injusta a miembros de su orquesta: "No siento pena"

Kate Candela se defendió de las acusaciones de Paula Arias, quien aseguró que su examiga mantiene un pago pendiente con los antiguos miembros de su orquesta.

Kate Candela le responde con todo a su examiga Paula Arias. Foto / Composición: LR
Kate Candela le responde con todo a su examiga Paula Arias. Foto / Composición: LR

Kate Candela no se quedó callada y le respondió con todo a Paula Arias, luego de que la líder de Son Tentación asegurara que su extrabajadora despidió injustamente y sin previo aviso a varios miembros de su actual orquesta, dejándolos sin su principal sustento económico.

Según explicó la solista, la intérprete de 'Soltera.com' estaría faltando a la verdad y hablando desde el desconocimiento. "Lo que pasó fue que me faltaron el respeto, fue casi una agresión contra mi persona, entonces evidentemente tuve que despedir inmediatamente a todas las personas a las que le pareció gracioso", aseguró.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Kate Candela publica fuerte mensaje tras acusación de la exbailarina de Amy Gutiérrez: 'Ahora se pelean'

lr.pe

Kate Candela despidió sin motivo a miembros de su orquesta, según Paula Arias

Kate Candela subrayó que siempre ha cumplido con los pagos correspondientes de sus trabajadores, pese a que estos habrían faltado a las normas de convivencia dentro de la orquesta. "Yo no siento pena, no tengo por qué enviarle una canasta a nadie, no le debo nada a nadie, no he dejado a nadie sin trabajo. Fue una persona que ha faltado a las condiciones de mi orquesta, a las reglas de mi trabajo", se defendió la cantante de salsa.

Además, la artista de 34 años hizo hincapié en que toda persona que ingresa a un trabajo, independientemente del rubro, "sabe las cosas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer". "La primera regla es el respeto, si no hay respeto, no hay forma de trabajar conmigo, es imposible", contestó de manera tajante.

PUEDES VER: Kate Candela y Maria Grazia Polanco estrenan nueva canción y tema se convierte en tendencia en redes sociales

lr.pe

Kate Candela le mandó mensaje a Paula Arias

Por último, Kate Candela le envió un mensaje a Paula Arias y le aconsejó que mejor regularice la deuda que aún mantiene con ella.“Espero que los acuerdos que ella haya tenido con alguien de poder terminar de pagarle realmente espero de corazón que termine de hacerlo porque la vida da vueltas, entonces hay que ser consciente cada uno de los actos que tiene para con los demás”, agregó.

La respuesta se dio a raíz de que Paula Arias aprovechara las cámaras de 'América hoy' para lanzarle una indirecta a Kate Candela, luego de que su examiga revelara que le debe dinero. Al sentirse atacada, la líder de Son Tentación le recomendó que mejor envié canastas y cumpla con los pagos de "toda la gente que botó injustamente".

Notas relacionadas
Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

Kate Candela vive insólito momento en concierto tras aparición de una rata que detuvo todo el show: "¿De qué tamaño es?"

LEER MÁS
Kate Candela asegura que Paula Arias tiene deuda con ella tras años en 'Son Tentación': "Qué se haga un poco más responsable"

Kate Candela asegura que Paula Arias tiene deuda con ella tras años en 'Son Tentación': "Qué se haga un poco más responsable"

LEER MÁS
Kate Candela y Maria Grazia Polanco estrenan nueva canción y tema se convierte en tendencia en redes sociales

Kate Candela y Maria Grazia Polanco estrenan nueva canción y tema se convierte en tendencia en redes sociales

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

LEER MÁS
Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

LEER MÁS
Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025