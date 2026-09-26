Trueno, destacado artista del 'freestyle', se presentará en Lima el 1 de octubre, como parte de su gira 'TURR4ZO World Tour', en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: difusión

Trueno, destacado artista del 'freestyle', se presentará en Lima el 1 de octubre, como parte de su gira 'TURR4ZO World Tour', en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: difusión

El regreso de Trueno, una de las estrellas del freestyle, a Lima está programado para este 1 de octubre, como parte de su gira ‘TURR4ZO World Tour’. El espectáculo se iba a realizar en el Arena 1 Park, sin embargo, debido a que el local fue clausurado tras incidencias en el concierto de Robbie Williams, los organizadores anunciaron que el show ahora se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas siguen a la venta en Joinnus.

"Ante los recientes acontecimientos y la clausura de Arena 1, recinto donde estaba programado el concierto de Trueno en Lima para el 1 de octubre, nos vemos en la necesidad de realizar un cambio de locación. El concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, manteniendo la misma fecha previamente anunciada. Las entradas adquiridas para Arena 1 continuarán siendo válidas para la nueva locación, respetándose el mismo Loyout y la distribución de las zonas adquiridas", comunicó el viernes 25 de septiembre.

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El evento, que iba a realizarse en Arena 1 Park, cambió de locación tras su clausura. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas, respetando el mismo layout inicial.

Trueno, estrella del freestyle, vuelve a Lima

Trueno, una de las figuras más destacadas de la música urbana en español, volverá a nuestra capital como parte de su explosiva gira TURR4ZO World Tour, en medio de una etapa de gran proyección internacional. Con una propuesta escénica cargada de energía y la cercanía que mantiene con sus seguidores, el rapero argentino se reencontrará con el público peruano en un espectáculo que promete convertirse en una de las citas musicales más llamativas del año.

El artista inició una ambiciosa gira internacional con la que busca llevar la esencia de la cultura turra argentina a distintos rincones del mundo. El recorrido contempla alrededor de veinte fechas distribuidas entre Asia, Europa y América, donde presentará en vivo las canciones de su más reciente producción discográfica.

Trueno presentará sus nuevas canciones en Lima

La gira también servirá como plataforma para llevar al escenario ‘Turr4zo’, el cuarto álbum de estudio de Trueno y uno de los trabajos más conceptuales de su trayectoria. En esta producción, el hip hop se fusiona con sonidos y elementos relacionados con la identidad argentina, incorporando samples, referencias de barrio y distintas expresiones culturales para construir un puente entre el pasado y el presente, siempre desde una mirada vinculada a sus raíces.

A este momento profesional se suma la participación de Trueno en COLORS, reconocida plataforma musical de origen alemán que reúne a artistas de diferentes partes del mundo bajo una propuesta audiovisual minimalista y fácilmente reconocible. Con su aparición, el argentino se integra al grupo de músicos latinoamericanos que han pasado por este espacio internacional.