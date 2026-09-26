Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Entretenimiento

Trueno en Lima 2026: cambian de local del concierto de estrella del ‘freestyle’ tras la clausura del Arena 1 Park

En esta nueva locación, el rapero Trueno presentará sus grandes éxitos y su nuevo álbum 'Turr4zo', que fusiona hip hop con elementos culturales argentinos, destacando su proyección internacional en la música urbana.


Trueno, destacado artista del 'freestyle', se presentará en Lima el 1 de octubre, como parte de su gira 'TURR4ZO World Tour', en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: difusión
Trueno, destacado artista del 'freestyle', se presentará en Lima el 1 de octubre, como parte de su gira 'TURR4ZO World Tour', en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

El regreso de Trueno, una de las estrellas del freestyle, a Lima está programado para este 1 de octubre, como parte de su gira ‘TURR4ZO World Tour’. El espectáculo se iba a realizar en el Arena 1 Park, sin embargo, debido a que el local fue clausurado tras incidencias en el concierto de Robbie Williams, los organizadores anunciaron que el show ahora se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas siguen a la venta en Joinnus.

"Ante los recientes acontecimientos y la clausura de Arena 1, recinto donde estaba programado el concierto de Trueno en Lima para el 1 de octubre, nos vemos en la necesidad de realizar un cambio de locación. El concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, manteniendo la misma fecha previamente anunciada. Las entradas adquiridas para Arena 1 continuarán siendo válidas para la nueva locación, respetándose el mismo Loyout y la distribución de las zonas adquiridas", comunicó el viernes 25 de septiembre.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El evento, que iba a realizarse en Arena 1 Park, cambió de locación tras su clausura. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas, respetando el mismo layout inicial.

El evento, que iba a realizarse en Arena 1 Park, cambió de locación tras su clausura. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas, respetando el mismo layout inicial.

Puedes ver

Conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y próximos artistas que llegan a Lima

lr.pe

Trueno, estrella del freestyle, vuelve a Lima

Trueno, una de las figuras más destacadas de la música urbana en español, volverá a nuestra capital como parte de su explosiva gira TURR4ZO World Tour, en medio de una etapa de gran proyección internacional. Con una propuesta escénica cargada de energía y la cercanía que mantiene con sus seguidores, el rapero argentino se reencontrará con el público peruano en un espectáculo que promete convertirse en una de las citas musicales más llamativas del año.

El artista inició una ambiciosa gira internacional con la que busca llevar la esencia de la cultura turra argentina a distintos rincones del mundo. El recorrido contempla alrededor de veinte fechas distribuidas entre Asia, Europa y América, donde presentará en vivo las canciones de su más reciente producción discográfica.

Puedes ver

‘Una Noche de Salsa 15′ rendirá homenaje a Héctor Lavoe en el Estadio San Marcos, 33 años después de su muerte

lr.pe

Trueno presentará sus nuevas canciones en Lima

La gira también servirá como plataforma para llevar al escenario ‘Turr4zo’, el cuarto álbum de estudio de Trueno y uno de los trabajos más conceptuales de su trayectoria. En esta producción, el hip hop se fusiona con sonidos y elementos relacionados con la identidad argentina, incorporando samples, referencias de barrio y distintas expresiones culturales para construir un puente entre el pasado y el presente, siempre desde una mirada vinculada a sus raíces.

A este momento profesional se suma la participación de Trueno en COLORS, reconocida plataforma musical de origen alemán que reúne a artistas de diferentes partes del mundo bajo una propuesta audiovisual minimalista y fácilmente reconocible. Con su aparición, el argentino se integra al grupo de músicos latinoamericanos que han pasado por este espacio internacional.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hospital San Bartolomé en crisis: trabajadores denuncian falta de medicamentos y exigen cambios administrativos

Perú vs Estados Unidos EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido amistoso de hoy por fecha FIFA 2026

Temblor hoy en Perú, sábado 26 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Entretenimiento

¿Quién ganó la final del Mister Internacional 2026 y se convirtió en el sucesor de Kirk Bondad?

‘Una Noche de Salsa 15′ rendirá homenaje a Héctor Lavoe en el Estadio San Marcos, 33 años después de su muerte

¡Nos quitaron el título! Perú pierde la gran final del Mundial de Comidas de Ibai ante Venezuela por 360000 votos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Habla policía que atrapó al sicario que mató a "China Polo": "Yo lo vi cuando huía"

JNJ inscribe a 12 candidatos para la jefatura de la ONPE: dos finalistas de concursos anteriores

Keiko Fujimori es denunciada por presunta omisión al no vacar a procuradora con proceso penal activo