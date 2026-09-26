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Espectáculos

Robbie Williams anuncia su regreso a Perú y lanza emotiva promesa tras la cancelación de su concierto: “Lo más pronto posible".

Robbie Williams se pronunció sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima, luego de la clausura del Arena 1 Park. El cantante británico dejó un emotivo mensaje para sus fans de Perú.

Robbie Williams dejó a alrededor de 30 mil peruanos esperando su gran show. / Composición LR /Instagram
Robbie Williams dejó a alrededor de 30 mil peruanos esperando su gran show. / Composición LR /Instagram
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Robbie Williams se pronunció, antes de dejar el Perú, sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima, previsto para el 24 de septiembre en el Arena 1 Park. El cantante británico aseguró que intentará regresar al país para cumplir con la presentación que no pudo realizar debido a la clausura del Arena 1 Park por parte de la Municipalidad de San Miguel.

"Estoy tratando de regresar lo más pronto posible y compensarlo. Ayer fue una locura, les prometo que voy a regresar", expresó Robbie Williams antes de partir de Lima. El artista había ofrecido un primer concierto el 23 de septiembre, pero la segunda fecha fue cancelada luego de que la comuna dispusiera el cierre del local por observaciones relacionadas con la seguridad del evento.

Tras conocerse la cancelación, el artista salió del hotel donde se hospedaba en Miraflores y ofreció una breve presentación frente a los seguidores que se habían congregado en el lugar. El cantante interpretó ‘Angels’ acompañado por uno de sus músicos y agradeció el respaldo del público.

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¿Qué pasará con el segundo concierto de Robbie Williams en Lima?

Luego de la cancelación, la empresa One Entertainment anunció que el segundo concierto de Robbie Williams será reprogramado. La productora indicó que la nueva fecha será comunicada oficialmente después de culminar las coordinaciones con el equipo del artista.

La empresa señaló además que había subsanado las observaciones realizadas por la Municipalidad de San Miguel relacionadas con las condiciones de seguridad del recinto y que continuaba coordinando una nueva fecha para la presentación.

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¿Habrá devolución de las entradas del concierto de Robbie Williams?

Indecopi inició una investigación preliminar de oficio a las empresas involucradas en la organización del concierto para determinar si existieron posibles infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. La entidad también supervisa las medidas adoptadas frente a los asistentes afectados por la suspensión.

Los consumidores que no acepten las nuevas condiciones de la reprogramación podrán solicitar la devolución total del dinero pagado por sus entradas. El organizador deberá informar el procedimiento correspondiente y realizar el reembolso en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud, según informó Indecopi.

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