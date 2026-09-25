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Conoce a Angélica María Games, la cantante que ganó el casting de Son del Duke con un puntaje perfecto

El jurado, compuesto por Susan Ochoa y otros destacados artistas, seleccionó a cantante trujillana para ser el refuerzo de Son del Duke entre cientos de participantes. La joven cautivó con su interpretación de clásicos de la cumbia.

La agrupación peruana Son del Duke realizó su casting masivo el 24 de septiembre, eligiendo a Angélica María Games como su nueva vocalista tras una intensa jornada. Fotos: capturas/Youtube
La agrupación peruana Son del Duke realizó su casting masivo el 24 de septiembre, eligiendo a Angélica María Games como su nueva vocalista tras una intensa jornada. Fotos: capturas/Youtube
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La agrupación peruana Son del Duke realizó la gran final de su casting masivo para encontrar a su nueva vocalista, la mañana del jueves 24 de septiembre. El jurado integrado por Marina Yafac, Susan Ochoa, Tony Star, Alex Villacorta y Tony Gastaldo fue el encargado de elegir a la ganadora de entre cientos de participantes. La seleccionada fue Angélica María Games.

El evento, que contó con la animación de Janet Barboza, inició con la presentación de las diez finalistas, quienes deleitaron con sus interpretaciones a los miembros del jurado, que minutos antes recalcaron que buscaban una voz diferente y que se acople a las demás cantantes de Son del Duke.

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Angélica María Games es la nueva vocalista de Son del Duke

Tras una jornada de varias horas, solo quedaron diez finalistas. Una de ellas fue la trujillana Angélica María Games, quien interpretó 'Déjame el perro', tema que popularizó Marisol y con el que quiso demostrar su capacidad vocal. Luego de escuchar a las nueve restantes, la joven fue elegida entre las cuatro mejores.

Minutos después, las cuatro aspirantes a convertirse en la nueva dukesa volvieron a presentarse ante el jurado. La trujillana de 20 años sorprendió con un mix de 'Tu cruel condena', 'La cadena se rompió' y 'Vagabundo soy', sin imaginar que le iban a dar un puntaje perfecto.

A sus 20 años, Angélica María Games cuenta con experiencia en el género, habiendo sido parte de orquestas como Diamantes y Agua Bella.

A sus 20 años, Angélica María Games cuenta con experiencia en el género, habiendo sido parte de orquestas como Diamantes y Agua Bella. Foto: captura/Youtube

"La verdad que estoy muy emocionada. Primero quiero agradecer a Dios, al jurado y a la producción por confiar en mi talento. Prometo que daré todo de mí", expresó Games, quien fue acompañada de su madre. La señora, con cartel en mano, se mostró emocionada y felicitó a su hija. Al final, la norteña cerró el casting con el 'Mix Marisol'.

Cabe indicar que a pesar de su corta edad, Angélica María Games no es nueva en el mundo de la cumbia. Ha formado parte de agrupaciones importantes como Orquesta Diamantes y Agua Bella.

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