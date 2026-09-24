Verónica Linares expone a Federico Salazar y revela los constantes regalos que él le hacía: “Se envició”

Verónica Linares sorprendió durante una nueva edición de su podcast 'La Linares' al contar un detalle poco conocido sobre Federico Salazar. La periodista recordó los regalos que recibió del conductor de América TV y reveló que él solía obsequiarle varios productos de belleza.

Durante la conversación que tuvieron por videollamada, la periodista habló de algunos aspectos de la vida de su compañero. En medio de la charla, contó que su compañero le había regalado varios labiales, un detalle que hasta ese momento no había contado públicamente.

Verónica Linares revela los regalos que recibía de Federico Salazar

Verónica Linarescontó en su podcast cómo comenzó la curiosa costumbre de Federico Salazar de regalarle labiales. La periodista recordó que todo empezó cuando ambos comentaron sobre el color de uno de estos productos y, desde entonces, el conductor comenzó a comprarlos para ella.

“Voy a contar que en una época Federico se envició por los lápices de labios y de pronto dijo: ‘Qué lindo este lápiz de labios’ y yo ‘ay, qué lindo color’. Para qué le dije que lindo color… De pronto se le ocurrió empezar a comprar y comprar”, señaló en un inicio.

Federico Salazarconfirmó la historia y explicó que su interés por los labiales comenzó después de ver un color que llamó su atención. “¿Sabe cómo empezó eso? Porque vi un letrero de lápiz de labios que tenía un color rojo que no había visto nunca, que me gustaba, y traté de encontrar ese rojo, pero nunca venía exactamente ese rojo y probaba uno, probaba otro”, aseguró.

Durante la conversación, Verónica mostró varios de los labiales que recibió como regalo y contó que todos se los había comprado el conductor. “Todos estos me los ha comprado Federico”, expresó. Ante ello, Salazar respondió entre risas: “Es que Verónica, yo no puedo usar lápiz labial… el lápiz de labios para ver, no para usar”.

¿Federico Salazar sigue regalando labiales a Verónica Linares?

La periodista Verónica Linarestambién aclaró que Federico Salazar ya no suele regalarle estos productos, aunque reconoció que le gustaría recibirlos nuevamente.

“Él me los regalaba porque ya no me los regala. Ya le he pedido que me vuelva a comprar”, sentenció con una sonrisa la presentadora.