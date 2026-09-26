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Deportes

Partidos de hoy, sábado 26 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, el segundo día de la Noche Blanquiazul y los amistosos internacionales.

Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de setiembre. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima
Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de setiembre. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 26 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El principal atractivo de la fecha será el duelo entre la vigente campeona del mundo y la selección de Inglaterra. Por otra parte, Perú afrontará un duro desafío frente a Estados Unidos.

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Partidos de HOY en UEFA Nations League

  • San Marino vs Finlandia
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • República Checa vs Croacia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • España vs Inglaterra
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus Premium
  • Macedonia del Norte vs Suiza
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Amistosos internacionales HOY

  • México vs Colombia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Canal 5, TUDN, Caracol TV, RCN
  • Perú vs Estados Unidos
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: América TV, Telemundo
  • Chile vs Canadá
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Mega

Liga de Naciones Concacaf, partidos de HOY

  • Antigua y Barbuda vs Anguila
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
  • San Martín vs Belice
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Concacaf
Puedes ver

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Partidos de la Noche Blanquiazul HOY

  • Pinheiros vs CAV Esquimo
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: América tvGO
  • Alianza Lima vs Boca Juniors
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: América TV, América tvGO.

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