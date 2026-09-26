Partidos de hoy, sábado 26 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 26 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El principal atractivo de la fecha será el duelo entre la vigente campeona del mundo y la selección de Inglaterra. Por otra parte, Perú afrontará un duro desafío frente a Estados Unidos.

Partidos de HOY en UEFA Nations League

San Marino vs Finlandia

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

República Checa vs Croacia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

España vs Inglaterra

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus Premium

Macedonia del Norte vs Suiza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Amistosos internacionales HOY

México vs Colombia

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Canal 5, TUDN, Caracol TV, RCN

Perú vs Estados Unidos

Hora: 3.30 p. m.

Canal: América TV, Telemundo

Chile vs Canadá

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Mega

Liga de Naciones Concacaf, partidos de HOY

Antigua y Barbuda vs Anguila

Hora: 6.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

San Martín vs Belice

Hora: 9.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

Partidos de la Noche Blanquiazul HOY