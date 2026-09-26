Piura: PNP reasigna a efectivos mientras investiga consumo de licor dentro de comisaría en La Unión

La Región Policial Piura se pronunció luego de la difusión de un video en redes sociales donde se aprecia a presuntos agentes vestidos de civil consumiendo bebidas alcohólicas aparentemente al interior de la comisaría PNP del distrito de La Unión, en compañía de dos mujeres.

A través de un comunicado, la institución policial anunció la reasignación a otras unidades de los efectivos involucrados, mientras investiga los hechos para determinar la existencia de alguna conducta contraria a la normativa institucional así como en el ámbito penal.

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Video captó a presuntos efectivos bebiendo en comisaría

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a dos presuntos policías vestidos de civil bailando y tomando bebidas alcohólicas dentro de lo que sería la comisaría PNP del distrito de La Unión, junto a dos féminas.

En el registro, uno de los hombres aparece sosteniendo una lata de cerveza de una marca conocida, mientras otro baila frente a una de las mujeres y se levanta el polo. En el espacio se observa un escritorio característico de las oficinas policiales, así como un estandarte nacional, un banderín del Perú y un mantel con logotipo de la PNP.

Investigación y reasignación de policías que estarían implicados

Tras la difusión de la denuncia, la Inspectoría Descentralizada, Oficina de Disciplina y el Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción - Piura dispuso que se realicen las investigaciones prolijas y exhaustivas correspondientes, conforme al debido proceso, a fin de determinar la existencia de alguna conducta contraria a la normativa institucional, así como en el ámbito penal.

Asimismo, la Región Policial Piura dispuso la reasignación de los efectivos involucrados a otras unidades, mientras continúen las diligencias. El despacho aseguró que "no tolera actos que se aparten de la ley, de los reglamentos institucionales ni de los principios y valores que rigen la función policial".

"Cualquier conducta individual que afecte la confianza en la ciudadanía será investigada y, de ser el caso, sancionada conforme al marco legal vigente", indicó la institución en su comunicado difundido este 26 de septiembre.