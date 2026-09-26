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Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

Los dirigidos por Mano Menezes buscan una victoria ante uno de los animadores del Mundial 2026. Sigue la transmisión del Perú vs Estados Unidos HOY por fecha FIFA.

Perú y Estados Unidos se vuelven a enfrentar después de 8 años. Foto: composición LR/IA
Perú y Estados Unidos se vuelven a enfrentar después de 8 años. Foto: composición LR/IA
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¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos EN VIVO? | Ambos equipos juegan el amistoso internacional, a partir de las 3.30 p. m. en la ciudad de Orlando por la fecha FIFA. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Mano Menezes, que no contará con el experimentado André Carrillo en el primer cotejo, tiene programados cuatro amistosos internacionales en la fecha FIFA de setiembre y octubre.

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¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos HOY?

El amistoso entre Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • México: 2.30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Estados Unidos EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Perú - Estados Unidos será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta. En territorio estadounidense, la cobertura estará a cargo de la señal de Telemundo y Peacock.

¿Cómo ver Perú vs Estados Unidos ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Disney Plus. En suelo peruano, podrás seguirlo en la plataforma América tvGO y la cobertura online gratis que ofrece La República con el minuto a minuto.

Alineaciones Perú vs Estados Unidos

Estos serían los equipos titulares de Perú y Estados Unidos para el partido amistoso de hoy en el Inter&Co Stadium, en la ciudad de Orlando (Florida).

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Rodrigo Vilca y Gianluca Lapadula.
  • Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Miles Robinson; Tuler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Milik Tillman, Gio Reyna; Damion Downs.
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Perú vs Estados Unidos: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs Estados Unidos. Los norteamericanos parten como favoritos.

  • Betsson: gana Perú (5,90), empate (3,85), gana Estados Unidos (1,52)
  • Betano: gana Perú (6,60), empate (4,35), gana Estados Unidos (1,55)
  • Bet365: gana Perú (6,25), empate (3,80), gana Estados Unidos (1,53)
  • 1XBet: gana Perú (7,08), empate (4,31), gana Estados Unidos (1,54)
  • Caliente: gana Perú (6,60), empate (4,30), gana Estados Unidos (1,53)
  • Doradobet: gana Perú (5,50), empate (4,20), gana Estados Unidos (1,52).

Perú vs Estados Unidos: historial

La selección peruana solo le ganó en dos ocasiones a los estadounidenses. Así quedaron los últimos cinco partidos.

  • Estados Unidos 1-1 Perú | 16.10.2018 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 2-1 Perú | 1.09.2015 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 1-0 Perú | 16.02.2000 | Copa Oro
  • Estados Unidos 0-1 Perú | 17.01.1997 | Copa USA
  • Perú 4-1 Estados Unidos | 16.10.1996 | Amistoso internacional

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