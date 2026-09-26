➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 26 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 26 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del sábado 26 de septiembre?
- Aries: No estás encontrando la manera correcta de resolver los problemas que te preocupan y recurrirás a conocidos y amigos para que te puedan orientar. En el amor, no emitas juicios apresurados.
- Tauro: Tendrás que atender varios temas domésticos y será necesario que mantengas el buen humor y la paciencia para poderte manejar. Perder el control te llevaría a peleas innecesarias. Evítalo.
- Géminis: Detrás de la actitud cortante que tiene esa persona contigo se oculta una serie de emociones heridas producto de las constantes discusiones que han tenido. Acércate y trata de disculparte.
- Cáncer: Tendrás que aclarar un conflicto familiar con alguien que suele emitir juicios y actuar con mucha severidad. No permitas que tus emociones te dominen y ambas partes lograrás entenderse.
- Leo: Tus pensamientos están siendo negativos y bajo ese enfoque no lograrás encontrar soluciones a todo lo que te preocupa. Cree en los procesos y confía en tu capacidad, todo se resolverá.
- Virgo: El familiar con el que deseas llegar a un acuerdo tiende a cambiar de parecer con mucha facilidad. Es mejor que resuelvas aquello que tanto te preocupa buscando el apoyo de otras personas.
- Libra: Las cosas negativas que has enfrentado no deben alimentar sentimientos dañinos como el rencor hacia lo demás. Todo lo vivido han sido pruebas que deben de convertirte en una mejor persona.
- Escorpio: Si esperas recibir más de lo que estás entregando terminarás por experimentar cierta frustración. No permitas que tus relaciones afectivas se sigan afectando por actuar con tanta indiferencia.
- Sagitario: Atiende cada detalle de los procesos que tienes en marcha. Estarías por cometer un error que, si no lo detectas a tiempo, podría generar complicaciones o retrasos que afecten tus planes.
- Capricornio: No busques pretextos para no asistir a esa reunión a la que te comprometiste. Por más justificación que encuentres, puedes quedar mal con aquellos que desean verte. Anímate y asiste.
- Acuario: No le pidas peras al olmo y deja de insistir en conseguir algo con esa persona que hace tiempo está dándote la espalda. Es tiempo de mirar nuevas alternativas. De ti depende conseguirlas.
- Piscis: No cuentas con el dinero que necesitas para realizar las compras que tenías en mente. Es tiempo de esperar y de organizarte. En el amor, busca a esa persona y resuelvan de una vez sus diferencias.