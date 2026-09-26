El vicepresidente chino, Han Zheng, defendió la soberanía de los países de Oriente Medio y del Golfo en la ONU, instando al respeto de las normas internacionales y la paz.

El vicepresidente chino, Han Zheng, defendió la soberanía de los países de Oriente Medio y del Golfo en la ONU, instando al respeto de las normas internacionales y la paz. Foto: AFP

El vicepresidente chino, Han Zheng, defendió la soberanía de los países de Oriente Medio, incluidos los del Golfo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y exigió el cese de las amenazas sobre Cuba. Aunque la postura de Beijing evitó alusiones explícitas a Estados Unidos, las intervenciones apuntaron de manera directa a dos ejes prioritarios de la agenda exterior norteamericana, según Reuters.

La postura multilateral ocurrió dos días después de la cumbre bilateral celebrada entre Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca. Pese a la cortesía diplomática exhibida durante el encuentro, las divergencias surgieron en torno al conflicto con Irán. El embajador estadounidense en China, David Perdue, confirmó las advertencias de Washington hacia Beijing tras recalcar que cualquier tipo de asistencia a Teherán resultaría "totalmente inaceptable".

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

China pide respetar la soberanía de los países del Golfo

Pekín instó a proteger la estabilidad en Oriente Medio tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. "Los países importantes deberían tener responsabilidades especiales para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales", sostuvo Han en la cumbre. Su intervención exigió acatar las normas internacionales, sin nombrar de forma directa a la Casa Blanca.

El alto representante asiático fue tajante sobre la crisis del golfo pérsico: "China sostiene que la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio, incluidos los del Golfo, deben ser respetadas". La postura coincide con las recientes maniobras militares de Washington y Tel Aviv sobre Irán, asunto recurrente en la diplomacia norteamericana.

La cita de Washington dejó incógnitas respecto al papel del gobierno chino con Teherán. El embajador Perdue afirmó la existencia de garantías sobre la interrupción del apoyo a Irán. Sin embargo, la delegación oriental omitió pronunciamientos sobre tales pactos o compromisos.

Han Zheng exige poner fin a las sanciones y amenazas contra Cuba

El vicepresidente chino solicitó el cese inmediato del uso de la fuerza y la eliminación total del bloqueo geopolítico contra la isla. Su manifestación ante la Asamblea General ocurrió como respuesta a Donald Trump, quien calificó al territorio caribeño de "Estado fallido" al anunciar que Washington busca un cambio de régimen.

La crisis energética en la nación antillana aceleró el reclamo diplomático tras el colapso total de la red eléctrica registrado el 18 de septiembre. Según Reuters, el apagón nacional se debe al deterioro de la infraestructura energética, la escasez de combustible y las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo.

Pekín cerró su intervención con una defensa firme de la soberanía en la política internacional. El representante del gigante asiático afirmó que "todos los países, grandes o pequeños, son miembros iguales de la comunidad internacional", por lo que la resolución de las controversias globales requiere consultas multilaterales directas.