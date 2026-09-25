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‘Ñengo’ Onetto en la cuerda floja: conocida marca anuncia que no volverá a contratarla tras acusaciones de bullying

La influencer Michelle Onetto enfrenta acusaciones de bullying durante su etapa escolar. Ante eso, reconocidas marcas han decidido romper su vínculo contractual con 'Ñengo'.

Marcas como Sedal y Collabs han decidido romper su relación contractual con 'Ñengo'. Sedal aclaró que no tiene planes de futuras colaboraciones con la influencer peruana. Foto: captura/Youtube
Marcas como Sedal y Collabs han decidido romper su relación contractual con 'Ñengo'. Sedal aclaró que no tiene planes de futuras colaboraciones con la influencer peruana. Foto: captura/Youtube
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La influencer Michelle Onetto, conocida como 'Ñengo', hasta el momento no ha aceptado que ha hecho bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise. Sin embargo, hay más de un testimonio, difundido mediante las redes sociales, que dice lo contrario. En medio de esta controversia, algunas empresas han decidido romper su vínculo contractual con la exintegrante de Zaca TV.

Collabs, agencia que representaba a 'Ñengo' Onetto, anunció el fin del vínculo que mantenía con ella. Horas después, la marca Sedal lanzó un comunicado para aclarar que en este momento no tiene ningún contrato con la influencer. Asimismo, recalcó que no tiene planeado pactar colaboraciones con la joven.

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Marcas peruanas le dan la espalda a 'Ñengo' Onetto

El último jueves 24 de septiembre, Sedal informó que las colaboraciones realizadas junto a 'Ñengo' Onetto, quien fue increpada por Jean Villón, ya concluyeron y aseguró que no hay planes de contratarla para futuras campañas. Además, la empresa anunció que retiró de sus redes sociales el contenido que trabajaron en conjunto.

"En Sedal promovemos el respeto, la empatía y el buen trato entre las personas. Por eso nos tomamos un tiempo responsable para escuchar a nuestra comunidad. Respecto a las consultas relacionadas con Michelle Onetto, quien participó anteriormente en campañas de la marca, queremos aclarar que las colaboraciones realizadas formaron parte de acciones que ya concluyeron y no tenemos previsto futuras acciones en conjunto", se lee en el documento publicado por Sedal en Instagram.

El equipo de Sedal destacó su compromiso con el respeto y el buen trato, reiterando que no apoyan actitudes negativas.

El equipo de Sedal destacó su compromiso con el respeto y el buen trato, reiterando que no apoyan actitudes negativas. Foto: Instagram.

Tras destacar los valores que busca promover dentro de su entorno, la marca de shampoo resaltó la importancia de su relación con sus seguidores. "Seguimos trabajando para construir una comunidad que inspire a las personas a expresarse con libertad y, sobre todo, a apoyarse y respetarse mutuamente", concluyó el equipo Sedal.

Las reacciones no tardaron en llegar. "Muy bien Sedal", "Genial, seguiré usando mi Sedal amarillo que tanto recomiendo", "Muy bien #noalbullying. Aún sigo esperando el comunicado claro de @adidaspe", "Excelente, falta que se pronuncie @adidaspe o nos vamos a Puma", "¡Bravo, Sedal! Una marca que la tiene clara" y "Así deberían hacer todas las marcas, bravo"; fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la marca.

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