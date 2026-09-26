En medio de los rumores de que Macla Yamada y el actor argentino Fernando Niño habrían terminado su relación, la actriz generó polémica el pasado 23 de septiembre, cuando fue vista con su expareja, Emanuel Soriano, en el concierto de Robbie Williams en el Arena 1 Park. Ante esa situación, la actriz decidió revelar cuál es su estado sentimental.

Con lentes negros y visiblemente incómoda, Macla Yamada reapareció en el pódcast 'Ouke' y expresó su malestar por algunos comentarios que hicieron sus propios compañeros sobre su reencuentro con Emanuel Soriano. “Hay algo que siempre me va a molestar y como veo que es algo que se repite y yo los quiero, ante todas las cosas, a mí no me gusta ese comentario de 'tal se la llevó', 'tal hizo', porque si así fuera, adivina ¿qué? Es mi decisión. A mí nadie me lleva y nadie me trae”, manifestó.

Macla Yamada anuncia su soltería

Minutos después de encarar a sus compañeros de La Roro, Macla Yamada se refirió a las imágenes de ella junto a Emanuel Soriano y detalló que a partir de ese momento, se han hecho varias novelas al respecto. Asimismo, Brigitte Jouannet, panelista invitada de 'Ouke', aprovechó para preguntarle a la actriz sobre su estado sentimental.

“Acá hay algo que aclarar. Una pregunta, ¿tú estás soltera? Queremos saber”, dijo Brigitte Jouannet, a lo que Macla Yamada se tomó unos segundos para responder. “Yo soy soltera. Sí. Y es algo que no he dicho. Es novedoso. Brigitte sacó info. Aplaudan a Brigitte que sacó una información que nadie se atreva a preguntar directamente”, manifestó la actriz que casi se desmaya en el concierto de Bad Bunny.

Cabe recordar que los rumores de que Macla Yamada y Fernando Niño habían terminado iniciaron semanas atrás, cuando justo empezó el shippeo de la actriz con Carlos Orozco. Sin embargo, esas especulaciones se debitaron el pasado 21 de septiembre, cuando la artista recibió unas flores amarillas de otro hombre, quien le invitó al concierto de Robbie Williams en el Arena 1.

"Para Maclita… La historia está llena de grandes conquistas, pero confieso que ninguna me interesa tanto como conquistar una sonrisa tuya. Estas flores amarillas son mi pequeño intento de pasar a la historia contigo. Con cariño E.P.G.", fue la dedicatoria que acompañó al ramo de girasoles que le hicieron llegar a Macla Yamada en el pódcast.