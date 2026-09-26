Juárez se disculpa con López Aliaga a nombre de Fuerza Popular tras conflicto con Samuel Daza durante el debate

Juárez se disculpa con Aliaga a nombre de Fuerza Popular tras conflicto con Samuel Daza durante el debate.

Juárez se disculpa con Aliaga a nombre de Fuerza Popular tras conflicto con Samuel Daza durante el debate. Foto: Andina

Patricia Juárez, senadora y vocera de Fuerza Popular, ofreció disculpas a Rafael López Aliaga tras señalar que la postura de Samuel Daza fue "agresiva" y que "se excedió" en sus expresiones durante el debate.

"(…) yo había visto parte de cómo se llevó a cabo el debate, (…) me pareció que se excedió en las expresiones que tuvo, en la posición que tuvo respecto al candidato López Aliaga, y entonces me pareció que lo correcto era decirle que le expresaba las disculpas a nombre del partido", sostuvo vía Canal N.

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Además, indicó que su agrupación busca mantener “el respeto” y evitar “los agravios” personales durante procesos electorales.

"(…) siempre nosotros hemos tratado en las campañas políticas de conservar digamos la ecuanimidad, de conservar la forma; creemos que, si bien es cierto, una campaña siempre tiene algunos matices, pero creo que nunca se debe perder el respeto ni llegar digamos a ese tipo de agravios que se dieron en ese momento".

Debate entre Daza y López Aliaga

Este cruce tuvo su origen en los intercambios protagonizados por Samuel Daza durante el debate municipal. En plena confrontación con el líder de Renovación Popular, el candidato de Fuerza Popular cuestionó el incumplimiento de sus promesas de campaña y su gestión como exalcalde.

"Nos mentiste cuando dijiste que no postulabas, pero nos volviste a mentir, nos mintió cuando dijo que no iba a ser senador y ahora con ese comunicado nos sigue mintiendo". A ello se sumaron los reclamos sobre los problemas de la capital e indicó que Lima se había convertido en una "potencia de tráfico, de extorsión y de sicariato".

Por su parte, el líder de Renovación Popular defendió su administración y cuestionó los vínculos políticos del político de su rival, al recordarle la inseguridad ciudadana y los asesinatos que se cometen durante la gestión de Fujimori. "El gobierno que usted representa tiene 300 muertos desde el 28 de julio hasta la fecha”. Además, indicó que “sigue destinando dos mil millones de dólares a Petroperú".

Asimismo, sobre los cuestionamientos a sus listas, replicó que procedió a "suspender la militancia de esas 110 personas" y destacó el trabajo social de su gestión al remarcar que "la persona que más se ha preocupado, como alcalde, por llevar alimento a las ollitas comunes, a los comedores populares, a los vasos de leche, es mi gestión".

En otra parte del debate, Samuel Daza le cuestionó a López Aliaga el olvido de las zonas periféricas de la capital. "Nunca los viste, pero hoy día me llamaste diez veces y ayer también. Tengo todo lo que me has escrito".

A ello agregó críticas sobre la atención social a los sectores más vulnerables de la ciudad. "Cuando te olvidaste de los limeños que menos tenemos y nos dejaste abandonados, yo creí en ti, pero nos defraudaste a todos".