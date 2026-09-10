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Exestrella de ‘Esto es Guerra’ confiesa que gana S/100 mil mensuales y expone cómo lo hace: “Vivo como un rey”

El exchico reality Greg Michel expuso su secreto durante una conversación con su exnovia Maryjane Ramírez por teléfono, quien decidió filtrar el audio al programa de 'Magaly TV: la firme'.

Greg Michel ha protagonizado diversos escándalos de presunta agresión contra Maryjane Ramírez. Foto: ATV.
Greg Michel ha protagonizado diversos escándalos de presunta agresión contra Maryjane Ramírez. Foto: ATV.
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Greg Michel, el modelo de nacionalidad belga que se convirtió en una de las figuras más imponentes de 'Esto es guerra', sorprendió a muchos con una reciente revelación sobre los ingresos mensuales que obtiene gracias a su faceta como empresario deportivo.

Su exnovia, Maryjane Ramírez, expuso una conversación privada que mantuvo con él y la hizo llegar al programa 'Magaly TV: la firme'. En los mensajes, el europeo tendría como objetivo retomar su relación con ella y, en ese contexto, no dudó en presumirle que gana S/100.000 mensuales.   

Esto ocurrió luego de que el modelo se enterara de que su expareja estaría saliendo con un italiano, quien pertenecería a la milicia y que, según Greg Michel, recibiría alrededor de 2.000 euros mensuales. "Eso me lo ca** encima", expresó el exchico reality en el audio.

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Greg Michel revela cómo hace para ganar S/100.000 mensuales

Greg Michel señaló que el secreto para ganar S/100.000 mensuales está en el negocio de los gimnasios, pues cuenta con dos establecimientos y, según él, acaba de abrir uno nuevo. "La firme que vivo como un rey. Acabo de abrir un gimnasio y he gastado 200 mil soles", señaló el exchico reality durante la conversación con su exnovia, Maryjane Ramírez, quien decidió filtrar el audio al programa de Magaly Medina como prueba de que él buscaría retomar la relación sentimental que ambos protagonizaron.

Esto se habría dado por un presunto arranque de celos del belga, quien no soportó que su expareja haya viajado a distintas partes de Europa con un italiano que sería su nuevo saliente. "Tú tienes un europeo aquí y te vas allá a buscar huev*** y trabaja en la milicia, y gana 2 mil euros mensuales; eso me lo ca** encima. Esos 2 mil mi mamá me los manda por yape. En un día yo aquí en Perú me llevo 100.000 tranquilamente en mis bolsillos", expresó.

En el audio también se escucha que Maryjane Ramírez se niega a retomar su relación con Greg Michel, ya que aseguró que él no suma nada a su vida después de protagonizar diversos escándalos y hasta denuncias por presunta agresión física.

Programa de Magaly Medina expuso las declaraciones de Greg Michel. Foto: ATV.

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 ¿Quién es Greg Michel, exchico reality?

Greg Michel es un modelo belga que se hizo conocido por su paso en 'Combate' y 'Esto es Guerra'. Después de ganar popularidad en los realities, incursionó en el modelaje y en los negocios relacionados con los gimnasios.

En 2021 estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un accidente en uno de sus gimnasios en Tarapoto. Un espejo le cayó encima y lo dejó en coma durante varios días.

El europeo también ha protagonizado numerosos escándalos en la vía pública, donde incluso fue llevado a una comisaría por presuntamente agredir a agentes policiales. Además, su exnovia Maryjane Ramírez lo denunció por presuntas agresiones físicas y psicológicas.   

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