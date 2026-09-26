Aunque Mario Irivarren no ha confirmado oficialmente su relación, las fotos con Tabata sugieren una conexión especial, incluyendo una imagen donde ambos comparten la misma cama. Fotos: Instagram

Aunque Mario Irivarren no ha confirmado oficialmente su relación, las fotos con Tabata sugieren una conexión especial, incluyendo una imagen donde ambos comparten la misma cama. Fotos: Instagram

Meses después de su polémica ruptura con Onelia Molina por infidelidad en Argentina, Mario Irivarren habría iniciado un nuevo vínculo sentimental. A través de sus redes sociales, el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió imágenes de un viaje junto a Tabata Suárez, quien también lo ha acompañado en diversos eventos sociales durante las últimas semanas.

Si bien Mario Irivarren no ha confirmado públicamente que Tabata Suárez sea su pareja, las fotografías que ambos han compartido muestran la cercanía que mantienen. En una de las imágenes aparecen juntos en una habitación, mientras que la joven también le dedicó un mensaje como respuesta.

Mario Irivarren y Tabata Suárez comparten románticas fotos

El jueves 24 de septiembre, Mario Irivarren, quien compró departamento en el mismo lugar que Onelia Molina, compartió un collage de su romántico viaje a Huancaya y aseguró que manejó por más de ocho horas para llegar al lugar. Sin embargo, todo el esfuerzo que implica estar al volante habría valido la pena, ya que lo habría pasado espectacular junto a Tabata Suárez y a su mascota.

Mario publicó un collage de su viaje a Huancaya, donde destacó que valió la pena manejar largas horas por los impresionantes paisajes y la compañía de Suárez y su mascota.

"No vale la pena manejar 16 horas (entre ida y vuelta) para conocer Huancaya un día y medio… Eso diría alguien que aún no ha ido. ¿Qué si valió la pena? Valió cada segundo. Es una pena que por trabajo no haya podido quedarme más días, pero lo bueno es que tengo la excusa perfecta para volver, me faltó mucho por conocer y quedé enamorado de sus paisajes, sus lagos, sus cataratas y su gente", comentó Mario Irivarren en su Instagram.

Luego de que el conductor del pódcast ‘La manada’ publicara las románticas fotografías con las que confirmaría que está en una nueva relación, la joven le dedicó un conmovedor mensaje: "Larga vida a nuestros planes así".

¿Quién es Tabata Suárez?

Tabata Suárez Orduña es una joven peruana que trabajaba en una reconocida aerolínea y también se desempeña como creadora de contenido de viajes a través de sus redes sociales. Cuenta con una amplia comunidad: en Instagram supera los 60 mil fans, mientras que en TikTok posee 81 mil seguidores.