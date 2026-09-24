Grupo 5 lanzó ‘El secreto’, su nuevo sencillo que busca fortalecer su presencia en plataformas digitales y conectar con sus seguidores después de más de 50 años de trayectoria. Foto: difusión.

Grupo 5 lanzó ‘El secreto’, su nuevo sencillo que busca fortalecer su presencia en plataformas digitales y conectar con sus seguidores después de más de 50 años de trayectoria. Foto: difusión.

Grupo 5 presentó 'El secreto', su nuevo sencillo con el que busca reforzar su presencia en las plataformas digitales y mantener la conexión con sus seguidores. Con más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación nacida en Monsefú y liderada actualmente por Elmer, Andy y Christian Yaipén continúa ampliando su repertorio con una propuesta que conserva el característico sonido de la orquesta.

El lanzamiento de 'El secreto', tema del reconocido compositor mexicano Mateo Vidal Ramírez, está acompañado de un videoclip oficial que fue grabado en España y que pone énfasis en la interpretación de los integrantes y en el sonido de la orquesta. La producción audiovisual apuesta por una atmósfera íntima y romántica que acompaña la propuesta musical del nuevo sencillo.

Grupo 5 generó expectativas con 'El secreto' en redes

Incluso antes de su estreno oficial, 'El secreto' comenzó a generar expectativa en redes sociales. Grupo 5 impulsó una campaña en TikTok con videos relacionados con parejas y conocidos shippeos del mundo del streaming, contenido que rápidamente despertó la interacción de sus seguidores y aumentó el interés por conocer la nueva canción.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, la agrupación también organizó un concurso de videos en TikTok que, según informó, reunió a más de 742 creadores de contenido. Los participantes compitieron por un premio de S/1.000, iniciativa que contribuyó a incrementar la presencia del tema en esta plataforma antes de su presentación oficial.

Grupo 5 no deja de soñar con la internacionalización

Este estreno llega después de algunos de los acontecimientos más importantes de la reciente trayectoria de Grupo 5, entre ellos sus tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional de Lima con entradas agotadas. A ello se suma la presencia de sus canciones en plataformas de streaming y emisoras de radio.

Con su tradicional sección de vientos y el estilo de cumbia que ha caracterizado a la agrupación durante décadas, Grupo 5 busca continuar expandiendo su música hacia nuevas audiencias en Perú y en el exterior. 'El secreto' ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, mientras que su videoclip puede verse en YouTube, donde ha sido tendencia.