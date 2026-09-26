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Angie Jibaja revela por qué no asistió al quinceañero de su hija: “Fue para protegerla”

'La chica de los tatuajes' expuso una conversación que tuvo con la esposa de su expareja Jean Paul Santa María, en la que aclara su ausencia en los 15 años de la menor. 


Romina Gachoy agradeció el apoyo de Angie Jibaja en los preparativos de la fiesta de su hija. / Composición LR. /Instagram
Romina Gachoy agradeció el apoyo de Angie Jibaja en los preparativos de la fiesta de su hija. / Composición LR. /Instagram
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Angie Jibaja fue cuestionada por no estar presente en el cumpleaños número quince de su hija con Jean Paul Santa María. Y tras diversos comentarios en redes sociales sobre el hecho, la 'chica de los tatuajes' publicó una captura en la que conversa con Romina Gachoy sobre su ausencia en el evento. 

La publicación va junto a un mensaje, en donde la modelo da las gracias a la cantante uruguaya por dar el consentimiento de exponer su conversación privada y con el objetivo de mostrar su participación en los preparativos en el cumpleaños de su hija. Asimismo, en el chat mostrado, evidencia el apoyo de la pareja de Santa María a la modelo peruana en relación al distanciamiento con los menores. 

Según lo expuesto por Angie Jibaja, la actual pareja de Santa María señala: "¡Siempre serás bienvenida porque eres familia! Todo el mundo va a entender que si viajaste antes fue para protegerla del momento que se estaba viviendo y de toda la basura que había salido en medios y tu fin era cuidarla”. 

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La pareja del cantante peruano Jean Paul Santa María se pronunció ante los comentarios contra Angie Jibaja, tras no estar presente en el natalicio de su hija, luego de que ella publicara fotos de la celebración. En estas declaraciones, la intérprete agradeció el apoyo de la modelo peruana en la preparación del festejo.

“Si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple, no des cabida a la gente mala que quiere dar a entrever cosas que son falsas. Que todo el mundo sepa que sabías de la fiesta antes que todos y fuiste parte del proceso conmigo. Nadie tiene nada que reclamar! Nadie es quien para juzgarte! Y menos para poner en tela de juicio el amor que sientes por G**”, expresó Romina Gachoy. 

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