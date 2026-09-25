Testigo confirma que venezolano Luis Obispo disparó en la cabeza a “China Polo”

Secuencia. La suboficial Kimberlly Tanta reconoció al asesino cuando subía a una mototaxi y llamó a sus colegas que lo atraparon. Foto: composición LR / Ricardo Cervera

Secuencia. La suboficial Kimberlly Tanta reconoció al asesino cuando subía a una mototaxi y llamó a sus colegas que lo atraparon. Foto: composición LR / Ricardo Cervera

La Fiscalía de Caraz obtuvo declaraciones clave sobre el homicidio de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, la 'China Polo', que confirman la autoría del ciudadano venezolano Luis Obispo Díaz, quien llegó al Perú desde Ecuador en 2018 y reside en el distrito de Los Olivos. Uno de los testimonios más significativos lo ofreció Ana Armijos Julca, una simpatizante caracina de Socios por Áncash, el partido por el que postulaba 'China Polo' a la gobernación regional de Áncash. Armijos estaba a solo unos pasos de la víctima cuando Obispo le disparó en la cabeza.

Ana Armijos relató que se presentó en el mercado La Explanada de Caraz, a pedido del candidato a la alcaldía provincial de Huaylas por el partido Socios por Áncash, Manuel Cocha Bonifacio. La invitó a sumarse al pasacalle en el que participaría Susy Aponte Polo.

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“A las 11 de la mañana me constituí a la casa de Manuel Cocha para participar del pasacalle, junto a mis tres menores hijos. Nos reunimos con 40 simpatizantes. Al mediodía partimos al mercado, ubicado en el jirón La Mar, donde la ‘China Polo’ y Manuel Cocha comenzaron a repartir volantes a los comerciantes y a los peatones”, narró la testigo Ana Armijos.

“Yo estaba detrás de la ‘China Polo’, a una distancia aproximada de tres metros, frente a la puerta de ingreso del mercado. Luego de unos minutos observé a un sujeto que se acercó a donde estábamos nosotros. Me percaté que tenía un arma de fuego y de un momento a otro apuntó directamente hacia la ‘China Polo’”, explicó Ana Armijos a la Fiscalía, de acuerdo con la transcripción a la que tuvo acceso La República.

“El sujeto le disparó dos veces a la ‘China Polo’ por el ojo derecho, originando la caída de la periodista, y se dio a la fuga, realizando varios disparos por el jirón La Mar con dirección a la Caja Huancayo” recordó la testigo, quien presenció el asesinato de la periodista.

En realidad, según el protocolo de necropsia, Susy Aponte Polo recibió un solo impacto en la cabeza. El proyectil ingresó a la altura del ojo derecho de la víctima y salió por la región occipital inferior izquierdo.

“Me quedé en shock, cuando la periodista cayó al piso y de su cabeza salía sangre. Estaba con mis tres menores hijos que no paraban de llorar, porque los disparos fueron rápidos”, manifestó Ana Armijos.

A solo tres metros de la muerte

Natural de Cajamarca, Armijos es una de las cinco personas que resultaron heridas durante el atentado contra 'China Polo'. Una bala le rozó el pie derecho, lesionándole la piel. Los médicos le hicieron cinco puntos.

Tras asesinar a Susy Aponte Polo, Obispo intercambió disparos con uno de los miembros de seguridad de la víctima. Como resultado, Noé Alegre Mendoza, de 48 años, recibió un balazo en la pierna izquierda; a Raúl Álva Mendoza, de 55 años, un proyectil lo hirió en el abdomen; y Olimpia Pachas Osorio, de 72 años, la impactó una bala en el tórax.

También resultaron afectados Carlos Chávez Linares, de 18 años, con un balazo en el omóplato, y Evaristo Chala García, de 45 años, que recibió un proyectil en la rodilla derecha.

Durante el interrogatorio, Ana Armijos precisó que el sujeto que mató a la 'China Polo' era de tez trigueña, alto y con barba, las mismas características del asesino Luis Obispo Díaz.

El sicario fue herido en el tiroteo con uno del resguardo personal de “China Polo”, pero pudo darse a la fuga en un mototaxi. Sin embargo, providencialmente, una policía que estaba de franco se le cruzó en el camino. Se trataba de la suboficial PNP Kimberlly Tanta Leiva.

Nacida el 8 de mayo de 1997 en el distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash, Kimberlly Tanta, de 29 años, egresó de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional con sede en Yungay, el 31 de agosto de 2017.

Con el grado de suboficial de segunda de la PNP y con nueve años de servicio, Kimberlly Tanta divisó al sicario Luis Obispo Díaz, cuando este con pistola en mano abordó un mototaxi para darse a la fuga. Eran las 12.55 p. m. del sábado 19 de septiembre.

La providencial Kimberlly

“Me encontraba con mi vehículo (moto) lineal estacionada por la avenida Antonio Raymondi, cuando recibí una llamada telefónica por parte de una familia que me indicó que habían matado a una chica por el mercado. En esos momentos me percaté que una persona de sexo masculino que vestía una polera ploma, pantalón jean azul y zapatillas, estaba ensangrentado tratando de abordar un mototaxi de color azul. Y pensé que estaría implicado en el hecho violento y lo vigilé para dónde iba”, relató la suboficial Tanta.

“Escuché que el sujeto le decía al mototaxista que lo llevara al paradero de las combis de Huaraz - Caraz y empecé a seguirlo por la carretera cerca al grifo Palmira. Inmediatamente llamé por teléfono a la técnico Andrea Mejía Melgarejo de la comisaría de Caraz para que hicieran un cerco proporcionándole las calles por donde iba el sujeto. En esas circunstancias me percato que el sujeto se quitó la polera ploma y logré divisar que llevaba un armamento en la cintura. Estaba ensangrentado”, añadió.

Sin la intervención de la suboficial Kimberlly Tanta, es muy probable que el sicario Luis Obispo consiguiera escabullirse y así dificultar la investigación para identificar a los autores intelectuales del crimen, a quienes lo contrataron para matar a 'China Polo'.

“Luego de perseguirlo aproximadamente dos kilómetros, veo que el sujeto se baja de la mototaxi y se mete por un desvío de una empresa que realiza trabajos de construcción. Para evitar que me descubra me escondí a pocos metros y continué siguiéndolo a pie. Veo que él avanza y entra a una zona desolada de sembríos de maíz. En esas circunstancias aproveché para llamar nuevamente por teléfono a mis compañeros de la comisaría de Caraz”, dijo la policía.

Kimberlly Tanta declaró que los suboficiales de apellidos Flores, Arce y Romero, de la comisaría de Caraz, llegaron al lugar y redujeron a Luis Obispo Díaz. Al ver la presencia policial, arrojó un arma. Se trataba de un Glock color negro de 9x19mm., abastecida con siete municiones en la cacerina y una en la recámara.

Los cuatro tenían acento venezolano

“Según su carnet de extranjería se trataba de Luis Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana. No opuso resistencia y tenía sangre en la boca y en el pecho”, dijo la suboficial. El venezolano no pudo escapar de su destino.

La Fiscalía también pudo establecer que Luis Obispo Díaz no actuó solo. Que llegó a Caraz con otros tres venezolanos y que el plan criminal lo organizó, financió y monitoreó desde Lima su compatriota Ronald Toro Ardila, quien llegó al Perú en 2019 y vive en San Martín de Porres. El interrogatorio a las recepcionistas del hotel de Caraz donde Obispo y los otros tres se hospedaron contribuyó a dicha certeza.

Yanina Raymundo Baca declaró que los cuatro se quedaron tres noches y que todo fue pagado por Ronald Toro Ardila por el aplicativo Yape.

“El miércoles 16 de septiembre aproximadamente a las 3 y 50 de la tarde, llegaron tres hombres y una mujer. Y realizaron el pago a nombre de Ronald Toro Ardila. El sábado 19 de septiembre se retiraron a la 12 y 10 del mediodía”, indicó Raymundo. Es decir, se fueron del hotel a sabiendas de que Luis Obispo cometería el crimen.

La versión de Yanina Raymundo fue ratificada por Gloria Jaqui Chaicha, la segunda recepcionista del hotel de Caraz. La trabajadora declaró que las cuatro personas tenían acento venezolano y que durante su estadía en el hotel pagaban cada día la suma de 80 soles por noche por intermedio del aplicativo Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. Ahora solo falta que Toro cante quién lo contrató para que ordenara a Obispo asesinar a 'China Polo'.

Las evidencias documentales