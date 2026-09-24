Michelle Onetto niega las acusaciones de bullying que se le imputan. / Composición LR. / Instagram

Michelle Onetto niega las acusaciones de bullying que se le imputan. / Composición LR. / Instagram

La influencer Michell Onetto, conocida como 'Ñengo', dejó de mantener vínculo profesional con la agencia de imagen personal Collabs, luego de que en redes sociales se difundieran acusaciones de presunto bullying durante su etapa escolar en el Liceo Naval Guise Altamirano. Además, algunos usuarios recordaron una denuncia por una presunta agresión contra una mujer de 49 años registrada años atrás.

A través de un comunicado publicado tras la difusión de las acusaciones, Collabs expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y confirmó el fin de su relación profesional con la creadora de contenido. "Rechazamos cualquier tipo de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato. Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs", señaló la agencia.

La agencia de marca personal Collabs, se desvincula de 'Ñengo' tras las acusaciones contra ella de bullying. / Composición LR/ Instagram

Michelle Onetto es señalada en redes por presuntos casos de bullying

El tiktoker Jean Villón difundió en sus redes sociales una recopilación de testimonios y acusaciones relacionadas con la etapa escolar de Michelle Onetto en el Liceo Naval. Entre ellas figura el testimonio de una usuaria identificada como María Fe, quien aseguró haber sido víctima de bullying por parte de la influencer.

"Cómo te puedes creer tu propia mentira, me hiciste la vida imposible", expresó la joven en una publicación dirigida a Onetto.

Asimismo, en redes sociales se difundió la versión de que Michelle Onetto habría utilizado el perfil de Instagram 'Vacawatusi' para amedrentar a otras estudiantes durante su etapa escolar. Esta afirmación también fue negada por la creadora de contenido.

Tras compartir los testimonios, Jean Villón cuestionó a Onetto y le pidió que se pronunciara sobre las acusaciones. "Me decepciona que no hayas tenido el valor de aceptar que fuiste bully. Hay muchas personas a las que les has hecho daño, Michelle. Hay cosas que uno nunca va a olvidar. Espero que algún día te arrepientas y pidas perdón de todo corazón", manifestó.

Michelle Onetto niega las acusaciones de bullying

Ante las acusaciones difundidas en redes sociales, Michelle Onetto negó haber cometido actos de violencia o bullying contra sus compañeras durante su etapa escolar. La influencer también aseguró que el perfil de Instagram 'Vacawatusi' no le pertenecía.

De esta manera, mientras algunos testimonios difundidos en redes sociales la señalan por presuntos episodios de bullying, Onetto rechaza las acusaciones y niega cualquier vínculo con la cuenta mencionada.