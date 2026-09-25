La mandataria peruana fue objeto de reproches por su discurso en la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde pidió calificar a grupos criminales como "terroristas".

La mandataria peruana fue objeto de reproches por su discurso en la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde pidió calificar a grupos criminales como "terroristas".

Keiko Fujimori ha sido duramente cuestionada por su discurso en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante su participación, la mandataria reiteró su pedido para que se califique como organizaciones terroristas a los grupos criminales nacionales y transnacionales que operan en nuestro territorio. Asimismo, la autoridad peruana indignó a miles por abstenerse de votar sobre la solicitud que pide a Estados Unidos retirar su decisión de impedir la participación palestina.

"Por eso, lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y del bien. La clara definición y el marco normativo permitirán que las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional, actúen decididamente ante la amenaza al orden interno que generan estas organizaciones", señaló Fujimori.

Luis Baca cuestiona a Keiko Fujimori

Ante dichas decisiones del gobierno de Keiko Fujimori, el actor peruano Luis Baca expresó su rechazo a la mandataria peruana en redes sociales. "Después del papelón internacional de Perú y su abstención en la votación a favor de Palestina, además del nefasto discurso presidencial en la ONU, debo confesar: me sentía sin esperanza", comentó.

Luis Baca cuestiona a Keiko por su participación en la ONU. Foto: Instagram.

Sin embargo, Luis Baca felicitó la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la asamblea de la ONU y manifestó que renació su esperanza por un cambio real en la región. "Luego escuché decir a Lula: ‘Latinoamérica no cabe en el patio trasero de nadie’ y supe que no todo estaba perdido de este lado del mundo", añadió el actor que se ha mostrado crítico al fujimorismo.

"Sos un grande @luisbacaof. Gracias por compartir información, memoria y pensamiento. Nos hace falta mucho, pero se puede", "Te mando fuerza desde Chile porque también me dio vergüenza ajena la cosa electa. Pero me consuela que con mi voto, no fue. Brasil me dio un poco de esperanza", "Somos América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina" y "Ella (Keiko) no nos representa a todos, respeto que haya gente que considere que está todo bien, para qué cuestionar la locura. Pero no, no me representa"; fueron algunos comentarios de sus seguidores en Instagram.