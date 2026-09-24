Suheyn Cipriani clasifica al TOP 30 del Miss Perú Universo 2027: conoce quiénes más avanzaron a la siguiente etapa del concurso
La Organización Miss Perú anunció a las 30 candidatas que competirán por la corona del Miss Perú 2027, incluyendo a Suheyn Cipriani, en la nueva fase del certamen.
El pasado miércoles 23 de septiembre, la Organización Miss Perú presentó oficialmente a las 30 candidatas que siguen en carrera por la corona del Miss Perú 2027, entre ellas Suheyn Cipriani. Las seleccionadas avanzaron a una nueva fase del certamen y se prepararán para la gran final, programada para el próximo 13 de diciembre en el Callao.
Como parte del proceso de clasificación, el martes 22 de septiembre las participantes afrontaron una entrevista privada con el Comité de Selección en las oficinas de la organización. El jurado, integrado por Camila Escribens, Romina Lozano, el Dr. Joseph Llamoga, el Dr. Henry Torres, entre otros miembros, evaluó de manera individual a cada aspirante para determinar quiénes continuarían en competencia.
Esta edición del Miss Perú incorporó, por primera vez en esta etapa, la participación del público mediante la plataforma Choicely. Los votos de los seguidores representaron el 20% de la calificación final de cada candidata, mientras que el 80% restante estuvo a cargo del jurado encargado de la evaluación.
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Anuncian al TOP 30 del Miss Perú Universo 2026
Los resultados del TOP 30 del Miss Perú Universo 2026 se anunciaron el 23 de septiembre durante una transmisión en vivo del programa 'Mande quien mande', de América Televisión. Allí se revelaron los nombres de las 30 concursantes que lograron superar el proceso y mantienen sus aspiraciones de obtener el título nacional.
Las clasificadas conforman ahora 'The Iconic 30', grupo que marca el inicio de una nueva fase de Miss Perú 2027. El proceso comenzó con más de 60 aspirantes y continuará con distintas actividades, jornadas de preparación y nuevas evaluaciones antes de la elección de la próxima representante peruana.
Conoce al TOP 30 del Miss Perú Universo 2026
Las 30 candidatas afrontarán durante los próximos meses un calendario de preparación con miras a la final de Miss Perú 2027, que tendrá lugar el 13 de diciembre en el Callao. Conoce quiénes continúan en competencia:
- Miss Ancash, Emilia Sal y Rosas
- Miss Ancash Capital, Antonella Cortez Aranzulo
- Miss Arequipa, Gabriela Darleen Juárez Basurco
- Miss Cajamarca, Fátima Díaz Díaz
- Miss Comunidad Latina, Yuriko Halty
- Miss Cusco, Cithaly Escobedo
- Miss Huánuco, Valeria Cristina Quiñonez Trejo
- Miss La Libertad, Giulliana Vallebuona Coloma
- Miss Lima Centro, Ailemys Hernández Díaz
- Miss Lima Sur, María Fernanda Cardozo Crisanto
- Miss Lima, Vanessa Medina Saldaña
- Miss Lima Capital, Valeria Noblecilla Delgado
- Miss Lima Norte, Leiya Lee López Briones
- Miss Nueva York, Adela Nicole Salas Espinoza
- Miss Piura, Maria Fernanda Martinez Arrieta
- Miss San Martín, Beiggy Mabel Vela Zevallos
- Miss Tacna, Eva Maria Zegarra Cornejo
- Miss USA, Milena Said Jelicic
Casting
- Andrea Molina Liza
- Carolina Murguia
- Valeria Florian Castillo
- Daniela Quiroz Vásquez
- Gianira Castillo Apaza
- Micaela Millo De La Cuba
- Isabella Valentina Indacochea Rodríguez
- Jhazmin Karolinne Calderon Rossi
- Loraine Sol Adela Groothedde Vargas
- Mariela Elisa Arévalo Aguilar
- Natalia Reyna
- Suheyn Cipriani