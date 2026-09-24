Las aspirantes del Miss Perú 2027 superaron un riguroso proceso de selección que incluyó entrevistas privadas con un jurado especializado. Fotos: difusión.

Las aspirantes del Miss Perú 2027 superaron un riguroso proceso de selección que incluyó entrevistas privadas con un jurado especializado. Fotos: difusión.

El pasado miércoles 23 de septiembre, la Organización Miss Perú presentó oficialmente a las 30 candidatas que siguen en carrera por la corona del Miss Perú 2027, entre ellas Suheyn Cipriani. Las seleccionadas avanzaron a una nueva fase del certamen y se prepararán para la gran final, programada para el próximo 13 de diciembre en el Callao.

Como parte del proceso de clasificación, el martes 22 de septiembre las participantes afrontaron una entrevista privada con el Comité de Selección en las oficinas de la organización. El jurado, integrado por Camila Escribens, Romina Lozano, el Dr. Joseph Llamoga, el Dr. Henry Torres, entre otros miembros, evaluó de manera individual a cada aspirante para determinar quiénes continuarían en competencia.

Esta edición del Miss Perú incorporó, por primera vez en esta etapa, la participación del público mediante la plataforma Choicely. Los votos de los seguidores representaron el 20% de la calificación final de cada candidata, mientras que el 80% restante estuvo a cargo del jurado encargado de la evaluación.

Anuncian al TOP 30 del Miss Perú Universo 2026

Los resultados del TOP 30 del Miss Perú Universo 2026 se anunciaron el 23 de septiembre durante una transmisión en vivo del programa 'Mande quien mande', de América Televisión. Allí se revelaron los nombres de las 30 concursantes que lograron superar el proceso y mantienen sus aspiraciones de obtener el título nacional.

Las clasificadas conforman ahora 'The Iconic 30', grupo que marca el inicio de una nueva fase de Miss Perú 2027. El proceso comenzó con más de 60 aspirantes y continuará con distintas actividades, jornadas de preparación y nuevas evaluaciones antes de la elección de la próxima representante peruana.

Conoce al TOP 30 del Miss Perú Universo 2026

Las 30 candidatas afrontarán durante los próximos meses un calendario de preparación con miras a la final de Miss Perú 2027, que tendrá lugar el 13 de diciembre en el Callao. Conoce quiénes continúan en competencia:

Miss Ancash, Emilia Sal y Rosas

Miss Ancash Capital, Antonella Cortez Aranzulo

Miss Arequipa, Gabriela Darleen Juárez Basurco

Miss Cajamarca, Fátima Díaz Díaz

Miss Comunidad Latina, Yuriko Halty

Miss Cusco, Cithaly Escobedo

Miss Huánuco, Valeria Cristina Quiñonez Trejo

Miss La Libertad, Giulliana Vallebuona Coloma

Miss Lima Centro, Ailemys Hernández Díaz

Miss Lima Sur, María Fernanda Cardozo Crisanto

Miss Lima, Vanessa Medina Saldaña

Miss Lima Capital, Valeria Noblecilla Delgado

Miss Lima Norte, Leiya Lee López Briones

Miss Nueva York, Adela Nicole Salas Espinoza

Miss Piura, Maria Fernanda Martinez Arrieta

Miss San Martín, Beiggy Mabel Vela Zevallos

Miss Tacna, Eva Maria Zegarra Cornejo

Miss USA, Milena Said Jelicic

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