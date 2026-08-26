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¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

Hillary Meza sería la mujer que mantendría una relación sentimental con Adriano Farfán Klug, hijo de Jefferson Farfán y de Melissa Klug. Pero ¿quién es ella, cuántos años tiene y a qué se dedicaría?

Adriano Farfán Klug se dedica al pádel y cuenta con 18 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Adriano Farfán Klug se dedica al pádel y cuenta con 18 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Adriano Farfán Klug, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, sorprendió al mostrarse por primera vez muy cariñoso en redes sociales con una joven identificada como Hillary Meza. El joven de 18 años publicó en su cuenta de TikTok una fotografía de la mujer en mención y la llamó 'Mi reina', acompañando el mensaje con un emoji de corazón, luego de que ella le comentara. 'Te adoro'.

De inmediato, surgieron rumores de un posible romance entre ambos, mientras varios usuarios destacaron el gran parecido físico de Hillary Meza con Melissa Klug. Ahora, los cibernautas comenzaron a preguntarse quién es ella, cuántos años tiene y a qué se dedicaría.

Hillary Meza sería la pareja sentimental de Adriano Farfán Klug. Foto: Instagram.

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¿Quién es Hillary Meza, posible pareja del hijo de Jefferson Farfán y a qué se dedicaría?

Hillary Meza tiene 18 años, la misma edad que Adriano Farfán Klug. Según las imágenes que comparte en sus redes sociales, estaría vinculada al mundo del modelaje, pues ha publicado fotografías y videos en los que aparece tomando clases para desenvolverse en las pasarelas.

Además, hace dos años estuvo en el ojo público de Huacho al representarlo como candidata en el Miss Perú La Pre. A través de sus redes, compartió múltiples fotografías de aquella participación, en las que lució un imponente traje de gala y recibió elogios de sus seguidores por su belleza. Por otra parte, la página internacional Beauties la nominó entre los rostros más bellos del Perú.

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¿Cómo se llevaría Hillary Meza con la familia de Adriano Farfán Klug?

La relación de Hillary Meza con la familia de Adriano Farfán Klug sería bastante cercana. Gianella Marquina, hermana mayor del jugador de pádel, la invitó a su baby shower, un gesto que alimentaría los rumores sobre un posible romance y evidenciaría la cercanía de la modelo con el entorno familiar. Además, Melissa Lobatón Klug la sigue en sus redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo sería su relación con Melissa Klug y Jefferson Farfán, pues no se han difundido fotografías que evidencien algún encuentro o momento compartido entre ellos.

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