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Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

Adriano Farfán Klug sorprendió al compartir la fotografía de una joven influencer con quien intercambió románticos mensajes que despertaron rumores sobre un posible romance.

Adriano Farfán sorprende al compartir romántico mensaje a joven mujer. Foto. composición LR/TikTok
Adriano Farfán sorprende al compartir romántico mensaje a joven mujer. Foto. composición LR/TikTok
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A sus 18 años, Adriano Farfán, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, viene ganando protagonismo tanto en redes sociales como en el ámbito profesional. El deportista, quien recientemente se unió a una reconocida marca de equipamiento para pádel, volvió a llamar la atención tras publicar una fotografía junto a una joven que generó rumores sobre un posible romance.

La publicación cobró mayor relevancia luego de que la joven, identificada como Hillary Meza, comentara "Te adoro". Adriano Farfán respondió públicamente con un romántico "Mi reina", acompañado de un emoji de corazón.

El intercambio no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos. Incluso, un internauta comentó: "Su novia se parece a su mami de joven".

Hijo de Jefferson Farfán

Hillary Meza. Foto: TikTok

PUEDES VER: El frío gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

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Adriano Farfán sorprende con mensaje a joven y genera rumores de romance

El hijo mayor de Jefferson Farfán compartió en su cuenta de TikTokuna serie de fotografías en las que recordó algunos momentos familiares. Entre las imágenes aparece Melissa Klug cuando era joven, cargándolo en brazos cuando él era un bebé. Sin embargo, la tercera foto llamó especialmente la atención, pues muestra a Hillary Meza en lo que aparenta ser una habitación.

Hijo de Jefferson Farfán

Comentarios en la publicación de Adriano Farfán. Foto: TikTok

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Además, la joven influencer de 18 años ya habría compartido momentos con el entorno familiar de Adriano Farfán. Según la información difundida, Hillary Meza estuvo presente en el baby shower de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug. Este detalle alimentó las especulaciones sobre una posible cercanía entre la joven y la familia del deportista.

Por su parte, Adriano Farfán continúa desarrollando su faceta profesional y ganando presencia en redes sociales. Recientemente, el hijo del exfutbolista y la chalaca se unió a una reconocida marca de equipamiento para pádel, con lo que empieza a construir una nueva etapa lejos de las canchas de fútbol.

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