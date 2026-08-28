HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori podrá legislar sola y Roberto encalada en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Melissa, hermana de Samahara Lobatón, desmiente a Youna con prueba contundente tras ser acusada de nunca haber cuidado a sus sobrinos

'Melissita' no se guardó nada sobre las afirmaciones de Youna. En una discusión con Samahara Lobatón, el barbero aseguró que su excuñada no cuidó de los pequeños pese a exhibir lo contrario en redes.

Youna y Samahara Lobatón actualmente participan en 'La Prisión de Destino 2'.
Youna y Samahara Lobatón actualmente participan en 'La Prisión de Destino 2'. | Foto: composición LR/TikTok
Escuchar
Resumen
Compartir

Melissa Lobatón, hermana de Samahara Lobatón, respondió a Youna con una prueba contundente tras ser acusada de no haber cuidado nunca a sus sobrinos. La revelación del barbero ocurrió en ‘La Prisión del Destino 2’, durante un enfrentamiento con su expareja y madre de su hija Xianna.

En medio de la discusión, Youna recriminaba acaloradamente a la influencer por protagonizar un incidente que calificó de “vergonzoso” y, en ese contexto, afirmó que allegados suyos le habían confesado que ‘Melissita’ jamás se ocupó de los pequeños. Según él, esa versión contrastaba con lo que su excuñada mostraba en redes sociales durante el encierro de Samahara en ‘La Granja VIP Perú’, donde aseguraba estar muy pendiente de los niños.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

lr.pe

‘Melissita’ desmiente a Youna con contundente video

Frente a las acusaciones, Melissa Lobatón optó por defenderse a través de Instagram. En sus historias compartió un video grabado por ella misma, donde se observa a los tres hijos de su hermana jugando en una sala llena de juguetes y bajo supervisión.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje irónico que acompañó el contenido. “Los bebés que siempre ‘están solos’”, escribió, junto a un emoji de risa que reforzó el tono sarcástico.

Horas antes, ‘Melissita’ se había conectado en vivo junto a su madre, Melissa Klug, para responder a la polémica generada por las declaraciones de Youna en ‘La Prisión del Destino 2’. Durante la transmisión, dejó entrever que no era su obligación cuidar a los niños, ya que su hermana había contratado a dos nanas para esa labor. Aun así, aseguró que veló por ellos sin recibir ningún pago. “Yo no tenía que cuidarlos porque Samahara pagaba nanas (…) Yo no di a entender nada chicas. Eso es muy distinto, que dicen que di a entender que yo cuidaba a los bebes, cuidar es muy distinto a supervisar a las nanas. Fuera de eso, yo nunca recibí ni un solo sol, lo hice porque me nació del corazón", declaró.

En esa misma línea, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que la joven también asumió varios pagos relacionados con Xianna, la hija mayor de Samahara, fruto de su relación con Youna. Según explicó, en más de una ocasión llamaron al barbero para resolver esos gastos, pues la pequeña necesitaba cubrir uniformes y otras necesidades básicas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

LEER MÁS
Melissa Klug pone en evidencia a Samahara Lobatón y expone sus fuertes mensajes con Youna: "Se insultan y se dicen de todo"

Melissa Klug pone en evidencia a Samahara Lobatón y expone sus fuertes mensajes con Youna: "Se insultan y se dicen de todo"

LEER MÁS
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria se defiende tras reportaje que la vincula con sacar provecho de niños pobres en África: “No es algo ilegal”

Alejandra Baigorria se defiende tras reportaje que la vincula con sacar provecho de niños pobres en África: “No es algo ilegal”

LEER MÁS
Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

LEER MÁS
Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

LEER MÁS
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira reaparece bebiendo y desahogándose: "Mañana empieza todo nuevamente”

Korina Rivadeneira reaparece bebiendo y desahogándose: "Mañana empieza todo nuevamente”

LEER MÁS
Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025