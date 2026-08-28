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Melissa Lobatón, hermana de Samahara Lobatón, respondió a Youna con una prueba contundente tras ser acusada de no haber cuidado nunca a sus sobrinos. La revelación del barbero ocurrió en ‘La Prisión del Destino 2’, durante un enfrentamiento con su expareja y madre de su hija Xianna.

En medio de la discusión, Youna recriminaba acaloradamente a la influencer por protagonizar un incidente que calificó de “vergonzoso” y, en ese contexto, afirmó que allegados suyos le habían confesado que ‘Melissita’ jamás se ocupó de los pequeños. Según él, esa versión contrastaba con lo que su excuñada mostraba en redes sociales durante el encierro de Samahara en ‘La Granja VIP Perú’, donde aseguraba estar muy pendiente de los niños.

‘Melissita’ desmiente a Youna con contundente video

Frente a las acusaciones, Melissa Lobatón optó por defenderse a través de Instagram. En sus historias compartió un video grabado por ella misma, donde se observa a los tres hijos de su hermana jugando en una sala llena de juguetes y bajo supervisión.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje irónico que acompañó el contenido. “Los bebés que siempre ‘están solos’”, escribió, junto a un emoji de risa que reforzó el tono sarcástico.

Horas antes, ‘Melissita’ se había conectado en vivo junto a su madre, Melissa Klug, para responder a la polémica generada por las declaraciones de Youna en ‘La Prisión del Destino 2’. Durante la transmisión, dejó entrever que no era su obligación cuidar a los niños, ya que su hermana había contratado a dos nanas para esa labor. Aun así, aseguró que veló por ellos sin recibir ningún pago. “Yo no tenía que cuidarlos porque Samahara pagaba nanas (…) Yo no di a entender nada chicas. Eso es muy distinto, que dicen que di a entender que yo cuidaba a los bebes, cuidar es muy distinto a supervisar a las nanas. Fuera de eso, yo nunca recibí ni un solo sol, lo hice porque me nació del corazón", declaró.

En esa misma línea, la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que la joven también asumió varios pagos relacionados con Xianna, la hija mayor de Samahara, fruto de su relación con Youna. Según explicó, en más de una ocasión llamaron al barbero para resolver esos gastos, pues la pequeña necesitaba cubrir uniformes y otras necesidades básicas.