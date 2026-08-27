Melissa Klug pone en evidencia a Samahara Lobatón y expone sus fuertes mensajes con Youna: "Se insultan y se dicen de todo"

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La participación de Samahara Lobatón y Youna en ‘La Prisión de Destino 2’ ha generado constantes polémicas. Los enfrentamientos entre ambos se han convertido en parte del día a día del reality, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue la postura de Melissa Klug, quien evitó tomar partido por su hija y, en cambio, reveló detalles de los intensos mensajes que ambos intercambian.

La empresaria dejó claro que las discusiones no son unidireccionales y que tanto Samahara como el barbero se atacan con la misma fuerza. Sus declaraciones en una transmisión en vivo, sumadas a las de su otra hija, Melissa Lobatón, marcaron distancia con la influencer de 24 años y reforzaron la idea de que ambos protagonistas son responsables de la tensión que se vive entre ambos.

Fuertes chats entre Samahara Lobatón y Youna son expuestos por Melissa Klug

Melissa Klug fue contundente al describir la dinámica de la expareja: “No saben en cuántos mensajes se insultan y se dicen de todo. Los dos, los dos”. Con esta frase, la popular ‘Blanca de Chucuito’ evidenció que las peleas no son exclusivas de uno, sino que ambos se involucran en discusiones cargadas que demuestran que siguen sin poder solucionar sus problemas.

La empresaria añadió que su hija le había mostrado pruebas de esos intercambios; no obstante, insistió en que la tensión era recíproca. “Samahara me ha pasado miles de screenshots de lo que él le dice. Los dos. Yo no voy a defender ni a mi hija ni a él”, añadió. Con ello, dejó claro que no pretende tomar partido en las disputas que se transmiten en pantalla.

Klug también aclaró que no mantiene problemas personales con el barbero, aunque reconoció que no sabe si él ha sentido un conflicto hacia ella. “Yo nunca he tenido problemas con Youna, pero quiero que me aclaren ese temita nada más. De repente él sí lo ha tenido”, declaró.

Melissa Lobatón, hija de la ‘Blanca de Chucuito’, respaldó la postura de su madre y evitó defender a su hermana. Con firmeza, afirmó sobre los conflictos entre la expareja, quienes comparten una hija en común: “Son tal para cual”. Además, al responder a las revelaciones de Youna, quien aseguró que nunca cuidó a sus hijos, la joven dejó entrever que esa no era su responsabilidad, pues Samahara ya había contratado a dos nanas para atender a los menores.