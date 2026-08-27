HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melissa Klug pone en evidencia a Samahara Lobatón y expone sus fuertes mensajes con Youna: "Se insultan y se dicen de todo"

En medio de las constantes peleas entre Samahara Lobatón y Youna en ‘La Prisión de Destino 2’, Melissa Klug destapó los constantes ataques que la expareja intercambia detrás de cámaras.

Samahara Lobatón y su expareja Youna conviven en reality que se graba en Miami.
Samahara Lobatón y su expareja Youna conviven en reality que se graba en Miami. | Foto: composición LR/Instagram/YouTub
Escuchar
Resumen
Compartir

La participación de Samahara Lobatón y Youna en ‘La Prisión de Destino 2’ ha generado constantes polémicas. Los enfrentamientos entre ambos se han convertido en parte del día a día del reality, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue la postura de Melissa Klug, quien evitó tomar partido por su hija y, en cambio, reveló detalles de los intensos mensajes que ambos intercambian.

La empresaria dejó claro que las discusiones no son unidireccionales y que tanto Samahara como el barbero se atacan con la misma fuerza. Sus declaraciones en una transmisión en vivo, sumadas a las de su otra hija, Melissa Lobatón, marcaron distancia con la influencer de 24 años y reforzaron la idea de que ambos protagonistas son responsables de la tensión que se vive entre ambos.

PUEDES VER: Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

lr.pe

Fuertes chats entre Samahara Lobatón y Youna son expuestos por Melissa Klug

Melissa Klug fue contundente al describir la dinámica de la expareja: “No saben en cuántos mensajes se insultan y se dicen de todo. Los dos, los dos”. Con esta frase, la popular ‘Blanca de Chucuito’ evidenció que las peleas no son exclusivas de uno, sino que ambos se involucran en discusiones cargadas que demuestran que siguen sin poder solucionar sus problemas.

La empresaria añadió que su hija le había mostrado pruebas de esos intercambios; no obstante, insistió en que la tensión era recíproca. “Samahara me ha pasado miles de screenshots de lo que él le dice. Los dos. Yo no voy a defender ni a mi hija ni a él”, añadió. Con ello, dejó claro que no pretende tomar partido en las disputas que se transmiten en pantalla.

Klug también aclaró que no mantiene problemas personales con el barbero, aunque reconoció que no sabe si él ha sentido un conflicto hacia ella. “Yo nunca he tenido problemas con Youna, pero quiero que me aclaren ese temita nada más. De repente él sí lo ha tenido”, declaró.

Melissa Lobatón, hija de la ‘Blanca de Chucuito’, respaldó la postura de su madre y evitó defender a su hermana. Con firmeza, afirmó sobre los conflictos entre la expareja, quienes comparten una hija en común: “Son tal para cual”. Además, al responder a las revelaciones de Youna, quien aseguró que nunca cuidó a sus hijos, la joven dejó entrever que esa no era su responsabilidad, pues Samahara ya había contratado a dos nanas para atender a los menores.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

LEER MÁS
Samahara Lobatón es agredida en reality 'La Prisión de Destino' por uno de sus compañeros: "¡Suéltame!"

Samahara Lobatón es agredida en reality 'La Prisión de Destino' por uno de sus compañeros: "¡Suéltame!"

LEER MÁS
Samahara Lobatón genera polémica en reality internacional tras revelarse que deseó que Youna pierda la vida por leucemia que padece

Samahara Lobatón genera polémica en reality internacional tras revelarse que deseó que Youna pierda la vida por leucemia que padece

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Valentino llama "suegra" a Sheyla Rojas al ver video junto a Antoñito y la influencer tiene impensada reacción

Valentino llama "suegra" a Sheyla Rojas al ver video junto a Antoñito y la influencer tiene impensada reacción

LEER MÁS
Ana Paula Consorte comparte fuerte mensaje tras dejar a Paolo Guerrero en Perú: "Mi novio no quiere casarse, yo sí"

Ana Paula Consorte comparte fuerte mensaje tras dejar a Paolo Guerrero en Perú: "Mi novio no quiere casarse, yo sí"

LEER MÁS
Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

LEER MÁS
¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

LEER MÁS
Marcelo Tinelli oficializa nuevamente a Milett Figueroa como su novia y revela cómo afrontan la relación a distancia: “No nos vemos”

Marcelo Tinelli oficializa nuevamente a Milett Figueroa como su novia y revela cómo afrontan la relación a distancia: “No nos vemos”

LEER MÁS
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025