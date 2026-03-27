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Killay, hija de Dina Páucar, protagoniza romántico video con cantante Marco Sacramemento en medio de rumores de romance

Killay, hija de Dina Páucar, busca destacar en la música folclórica con su nuevo tema 'Pensabas que iba a llorar', que se lanzará el 27 de marzo.

La canción, que cuenta con la colaboración de Marco Sacramento, mezcla sentimiento y ritmo, prometiendo ser un éxito entre los seguidores del folclor peruano. Foto: difusión
La canción, que cuenta con la colaboración de Marco Sacramento, mezcla sentimiento y ritmo, prometiendo ser un éxito entre los seguidores del folclor peruano. Foto: difusión | Foto: difusión

Killay busca abrirse camino con su propio nombre. Aunque se siente muy orgullosa de ser la hija de Dina Páucar, la joven cantante desea ganarse su propio espacio en la música folclórica. Por eso, no deja de promocionar el lanzamiento de ‘Pensabas que iba a llorar’, tema que saldrá a la luz este viernes 27 de marzo y que cuenta con la colaboración de Marco Sacramento, hijo del gran Sósimo Sacramento.

“Estoy contenta por estrenar la canción 'Pensabas que iba a llorar', un tema que trae sentimiento y estoy segura de que gustará muchísimo. Lo cantó con Marcos, un colega, amigo y también difusor de nuestro folclor”, indicó la hija de Dina Páucar.

‘Pensabas que iba a llorar’ es el título de esta nueva propuesta musical que presenta Killay y Marcos Sacramento bajo la dirección y producción de Tierra Brava, productora que viene revolucionando el ambiente musical trabajando con grandes grupos musicales como Corazón Serrano, Grupo 5, Yarita Lizeth y muchos más.

PUEDES VER: Killay, la hija de Dina Páucar: inició cantando en el restaurante de Sonia Morales y sueña conquistar el Perú

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Killay y Marco Sacramento más juntos que nunca

Este viernes 27 de marzo, a las 8.00 p. m., saldrá a la luz el videoclip de ‘Pensabas que iba a llorar’, sin embargo en redes sociales ya se lanzó un adelanto. En el avance se puede ver la química que existe entre Killay y Marco Sacramento, quienes suelen presentarse juntos en diversos locales del Perú; lo que ha generado rumores de un posible romance entre los artistas.

Incluso, hace unos días, Marco Sacramento le dedicó románticas palabras a Killay por cumplir un año más de vida. “¡Feliz cumpleaños, compañera de vida y de notas! Gracias por ser la armonía perfecta de mis días y por esa complicidad que solo nosotros entendemos cuando estamos bajo las luces. Que este nuevo año tu vida suene con la melodía más hermosa y que sigamos creando magia juntos en cada escenario”, expresó el cantante.

Sósimo Sacramento sorprendió a Killay.

Sósimo Sacramento sorprendió a Killay.

Killay aprovechó el saludo para expresar lo que siente por el hijo de Sósimo. “No puedo dejar de sonreír. Gracias por ser el mejor dúo que la vida me pudo regalar. Si mi vida suena con una melodía hermosa es porque tú eres quien la compone conmigo. ¡Sigamos haciendo magia y que nunca se apaguen nuestras luces! En las buenas y malas siempre nos tendremos el uno al otro”, respondió. 

Killay desde muy pequeña encontró en los escenarios esa magia que te llena de emociones y te conecta con las personas. Siempre fue atrevida y arriesgada como ella sola; eso marcó su personalidad y hoy nuevamente da un paso importante como nuevo valor de nuestra música andina.

El videoclip ya ha generado expectación en redes sociales con un avance que muestra la química entre los artistas, avivando rumores de una relación romántica. Foto: difusión

El videoclip ya ha generado expectación en redes sociales con un avance que muestra la química entre los artistas, avivando rumores de una relación romántica. Foto: difusión


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