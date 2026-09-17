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Dina Páucar anuncia que se casará a los 57 años con su manager tras tres décadas de relación: “Hace poquito me pidió la mano”

La querida cantante folclórica Dina Páucar sorprendió a muchos al revelar que contraerá matrimonio por primera vez con el padre de sus cinco hijos, Rubén Sánchez.

Dina Páucar es conocida como 'La diosa hermosa del amor'. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.
Dina Páucar es conocida como 'La diosa hermosa del amor'. Foto: Composición LR/Instagram/Youtube.
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Tras tres décadas de relación, la querida cantante folclórica Dina Páucar contraerá matrimonio por primera vez a los 57 años con su pareja de toda la vida, su manager y padre de sus cinco hijos, Rubén Sánchez.

La artista se presentó en el programa 'Arpa en mano', donde hizo el anuncio oficial y mostró el anillo de compromiso que su prometido le entregó recientemente. "Hace poquito me ha pedido la mano. Tenemos hijos, pero nunca me había pedido (matrimonio)", señaló la intérprete de 'Qué lindo son tus ojos'.

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¿Cuándo será el matrimonio de Dina Páucar y Rubén Sánchez?

El magazine 'América hoy' se contactó con Rubén Sánchez para consultarle cuándo será la boda con su pareja, Dina Páucar. El manager afirmó que sus hijos se encargarán de organizar la ceremonia, pero que todavía no hay una fecha confirmada, aunque espera que pueda realizarse este año.

"Ojalá pueda ser este año. (Preparativos del matrimonio) Estamos en eso justamente. (Mis hijos) están organizándolo", señaló muy emocionado el empresario. Además, la boda sería una ceremonia íntima en Lima, en la que compartirán sus tradiciones habituales de la ciudad donde nacieron.

"Dina para mí representa la mujer que amo, es la madre de mis hijos. No puede haber motivo más que suficiente (para casarme)", finalizó Rubén Sánchez, quien se mostró emocionado al hablar sobre este tema en televisión nacional.

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Dina Páucar recuerda cómo se enamoró de Rubén Sánchez

Durante el programa 'Arpa en mano', Dina Páucar sorprendió al revelar que no tenía esperanzas de volver a encontrar el amor cuando conoció a Rubén Sánchez. Sin embargo, contó que, poco a poco, el manager logró conquistar su corazón.

"Nos conocimos ambos ya papás, ya que él tuvo otra relación al igual que yo. Ya no creía en el amor, dije: 'Aquí cerré el corazón para siempre', pero no sé qué hizo Rubén. Me enamoró y nos enamoramos y ahora estamos próximos a celebrar 30 años juntos", señaló la cantante.

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