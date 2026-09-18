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Christopher Gianotti revela que cambió a sus hijas de colegio al hablar del caso Liceo Naval: “No sabía manejarlo”

El querido actor Christopher Gianotti hizo fuerte confesión a través de sus redes sociales.

Christopher Gianotti es actor y exconductor de televisión en Latina. Foto: Composición LR/Instagram.
Christopher Gianotti es actor y exconductor de televisión en Latina. Foto: Composición LR/Instagram.
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Christopher Gianotti, actor y exconductor de televisión, se refirió al caso de agresión sexual que sufrió un escolar del colegio Liceo Naval Almirante Guise a manos de alumnos de quinto de secundaria durante un viaje en un bus escolar.

A través de sus redes sociales, el influencer condenó el lamentable suceso y recordó que decidió retirar a sus hijas del colegio después de presenciar de cerca un grave caso de bullying. Según su testimonio, tomó esta decisión porque el centro educativo no sabía cómo enfrentar la situación.

“Yo viví el bullying de cerca, tan cerca que tuve que cambiar a mis hijas del colegio, porque no sabía cómo manejar lo que estaba pasando”, señaló el expresentador en su cuenta oficial de Instagram.

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Christopher Gianotti culpa a la familia de los involucrados en el caso Liceo Naval

Christopher Gianotti, esposo de la actriz de AFHS Úrsula Boza, se pronunció sobre el caso Liceo Naval y reflexionó sobre la responsabilidad de las familias en situaciones de bullying. El actor cuestionó que, ante estos hechos, se responsabilice, en la mayoría de los casos, al colegio o institución educativa.  

“Entendí algo incómodo: podemos culpar al colegio, al chofer, al sistema, a la Marina, a lo que tú quieras, pero un niño no nace sabiendo humillar a otro. Esa miseria se aprende en casa. Se aprende mirando cómo hablamos de los demás, cómo nos burlamos del otro, cómo tratamos al diferente”, declaró.

Además, señaló que los padres tienen un papel fundamental en la formación de sus hijos, pues muchas conductas pueden enfrentarse en el entorno familiar. “Quizá el bullying no empieza en el colegio, quizá empieza mucho antes, en casa, porque nuestros hijos no siempre hacen lo que les decimos; muchas veces se convierten en lo que ven. El colegio no educa, el colegio enseña. La educación corresponde 100% a los padres”, sentenció.

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