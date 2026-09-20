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Lourdes Sacín, extrabajadora de ‘La China Polo’, revela su última conversación con la periodista: “Sabíamos que la querían matar”

Lourdes Sacín, en su cumpleaños, recibió la trágica noticia del asesinato de su jefa, 'La China Polo'. La periodista dijo que teme por su vida por todo lo que la ancashina le contó.


Lourdes Sacín, mostró su deseo de justicia y pidió que la muerte de 'La China Polo' no quede impune. Foto: Facebook
Lourdes Sacín, mostró su deseo de justicia y pidió que la muerte de 'La China Polo' no quede impune. Foto: Facebook
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En el día de su cumpleaños, Lourdes Sacín recibió la noticia de la muerte de Susy Aponte, más conocida como 'La China Polo'. Horas después, la expareja de Andy V expresó su indignación por cómo fue ultimada su jefa, ya que ella había denunciado diversas amenazas de muerte. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía haya intentado pasar este crimen en Caraz por feminicidio.

Lourdes Sacín contó que durante dos años y medio trabajó con 'La China Polo' y que estuvo a cargo de la conducción del dominical las últimas semanas debido a que Susy Aponte estaba postulando al Gobierno Regional de Áncash. Asimismo, contó de qué trató su última conversación con la ancashina, quien habría recibido un disparo certero por parte de un delincuente extranjero.

“Me agarró desprevenida, no esperé que me llamaran a decirme que había fallecido, porque yo había hablado un rato antes, porque justamente ella me estaba hablando de mi cumpleaños. Y ella me estaba diciendo que en la noche hablábamos porque quería darme un regalo por mi cumpleaños, hablábamos de otras cosas, incluso de los temas que iban a salir este domingo 20 de septiembre. Me estaba hablando de algunas fuentes, pero todo se acabó. Todo se apagó un segundo”, manifestó el pasado sábado 19 de septiembre.

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Lourdes Sacín pide justicia para 'La China Polo'

Lourdes Sacín, quien se retiró de programa de TV por pregunta sobre Andy V, aclaró que no quería dar información de todo lo que sabe porque teme por su vida, pero quiso expresar su indignación por el accionar de la Fiscalía. “No voy a entrar en detalles de sospechas, de qué pasó o qué sé, porque uno también tiene que pensar en su propia seguridad. Y creo que 'La China' se confió, porque sabía que la querían matar. Todos lo sabíamos. Sabíamos que había amenazas a ella, al programa, al equipo, a mí. Ella puso denuncias, ella pidió garantías, pero no pasó nada”, comentó.

“No puedo creer que la Fiscalía de Áncash quiera abrir una investigación por feminicidio. Esto no es un feminicidio, es una completa mentira. Investiguen. Ya veo que la justicia en Áncash, como ella decía, es corrupta. A mí me consta que esto no es un tema de feminicidio. Es por un tema de información que ella manejaba, información que le ha costado la vida. Y que ella, si bien sabía y denunció, de repente no midió y se confió”, añadió indignada.

Finalmente, Lourdes Sacín espera que la muerte de 'La China Polo' no quede impune y expresó su agradecimiento público a la mujer que deja huérfanos a cuatro menores. “Me dio trabajo a mí cuando nadie me lo daba. Fue buena conmigo, me apoyó mucho. Y lo que sí quisiera para ella es que tenga justicia”, concluyó.

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