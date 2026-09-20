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Rodrigo González 'Peluchín' hace urgente llamado tras asesinato de la periodista 'China Polo': "Sabemos a quiénes desenmascarabas"

El asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', será investigado como presunto sicariato. Rodrigo González 'Peluchín' recordó la valiente labor de la periodista.

La periodista Susy Aponte, 'China Polo', fue asesinada el sábado 19 de septiembre en plena campaña política.
La periodista Susy Aponte, 'China Polo', fue asesinada el sábado 19 de septiembre en plena campaña política.Foto: composición LR/Instagram
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El asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, continúa generando una ola de rechazo e indignación entre las figuras públicas y ciudadanos peruanos. En medio de la conmoción por la muerte de la comunicadora, Rodrigo González ‘Peluchín’ alzó la voz con un llamado urgente para que el caso no quede impune.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 19 de septiembre. Aponte, quien días antes había denunciado recibir amenazas de muerte, fue atacada a balazos mientras recorría un mercado de Caraz junto a un grupo de simpatizantes, como parte de sus actividades de campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Rodrigo González 'Peluchín' hace llamado a la Justicia tras asesinato de 'China Polo'

A través de sus redes sociales, Rodrigo González 'Peluchín' expresó su rechazo y resaltó el coraje que 'China Polo' mostró en su labor periodística. “Descansa en paz, periodista valiente. Sabemos a quiénes desenmascarabas y lo incómoda que fuiste para los mafiosos. Atreviéndose a evidenciar a quienes nadie más se atreve”, manifestó al inicio.

En ese sentido, el conductor de 'Amor y Fuego' hizo un llamado a que la Justicia apunte hacia las personas que eran expuestas por la comunicadora. “Es bueno saber que la gente que te sigue y trabaja contigo continúen tu legado. Esa boca no la callaba nadie solo podían hacerlo, matándote. Que se investiguen a todos los que siempre denunciaste y evidenciaste y paguen por esto”, sentenció.

La periodista Susy Aponte, 'China Polo', fue asesinada el sábado 19 de septiembre en plena campaña política

La periodista Susy Aponte, 'China Polo', fue asesinada el sábado 19 de septiembre en plena campaña política. Foto: composición LR/Instagram

Susy Aponte Polo postulaba al Gobierno Regional con el movimiento Socios por Áncash. Aunque al inicio se habló de un posible feminicidio, la Fiscalía confirmó que su asesinato será investigado como presunto sicariato tras la detención de dos sospechosos; entre ellos, uno que portaba un arma de fuego.

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