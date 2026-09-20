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Usuarios exigen la expulsión de Milagros Leiva de Panamericana TV por revelar la identidad de menor agredido en el Liceo Naval: “Es imperdonable”

La periodista Milagros Leiva pidió disculpas en vivo, calificando su acción como un imperdonable error. A pesar de su arrepentimiento, la polémica generó duras reacciones en redes sociales.

Milagros Leiva enfrentó críticas tras revelar el nombre de un menor víctima de agresión sexual en su programa. Los usuarios exigen su salida de Panamericana Televisión. Foto: Panamericana TV
Milagros Leiva enfrentó críticas tras revelar el nombre de un menor víctima de agresión sexual en su programa. Los usuarios exigen su salida de Panamericana Televisión. Foto: Panamericana TV
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Luego de que Milagros Leiva mencionara en vivo el nombre del menor que habría sido víctima de una presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval, durante la emisión del viernes 18 de septiembre de su programa 'Esta noche', los usuarios de las redes sociales expresaron su indignación contra la periodista. Incluso, algunos exigen que la polémica comunicadora sea retirada de Panamericana Televisión.

Esa misma noche, Milagros Leiva pidió disculpas a la familia del menor y lamentó haber mencionado su nombre en televisión nacional. La periodista calificó lo ocurrido como un desacierto y expresó su arrepentimiento. Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia, manifestó durante su programa. Sin embargo, su lamento no la salvó de las duras críticas.

“Juicio, condena y prisión para Milagros Leiva. ¡No hay más!”, “Si Magaly Medina fue a ‘la cana’ por un chisme bobo, ¿qué tipo de pena le esperaría a Milagros Leiva?”, “Es imperdonable”, “¿Milagros Leiva quería defender y fue un error por la emoción? Por favor, eso nadie se lo cree, uno no comete un error de este tipo sin querer, por qué no se ponen en los zapatos de ese chico y su familia a ver si le gustaría que publiquen su nombre sin querer” y “Milagros Leiva cometió el error de mencionar el nombre de la víctima, quizás brutalidad, tantos años de periodismo debe saber que no se puede hacer eso” fueron algunas de las críticas que aparecieron en la red social X.

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Panamericana TV toma drástica decisión luego de que Milagros Leiva revelara el nombre de menor agredido en el Liceo Naval

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Panamericana TV adopta drástica medida tras error de Milagros Leiva

En un primer intento por contener las críticas que surgieron contra la conductora, el equipo de Panamericana Televisión modificó la versión del programa publicada en YouTube. Así, eliminó el segmento en el que Milagros Leiva reveló la identidad del menor, así como el momento en que se arrodilló para pedir disculpas a la familia del afectado por haber dado a conocer su nombre.

La edición del contenido, sin embargo, no impidió que las imágenes siguieran difundiéndose en las redes sociales. Diversos usuarios compartieron fragmentos de la transmisión mediante clips y videos cortos, publicaciones en las que persistieron los cuestionamientos hacia la periodista.

Comunicado de Panamericana Televisión.

Comunicado de Panamericana Televisión.

La medida inicial de Panamericana TV no consiguió detener la controversia. A las críticas se sumaron pronunciamientos de autoridades que alertaron sobre eventuales sanciones vinculadas con la Ley de Protección de Datos Personales. Frente a este escenario, el canal optó finalmente por retirar de YouTube la edición del viernes 18 de septiembre de 'Esta noche'.

Al revisar el canal de YouTube del programa, permanecen disponibles la emisión del jueves y las correspondientes a días anteriores. No obstante, el medio mantuvo publicada la entrevista que Leiva realizó ese viernes al abogado César Nakazaki, quien abordó desde una perspectiva legal el caso relacionado con el Liceo Naval.

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