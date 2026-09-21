‘El Reventonazo’ arrasa en rating: derrota a ‘Yo soy’ y al debut de ‘El show de Edwin’, ¿Cuántos puntos hicieron?

La televisión peruana tuvo una nueva jornada de competencia por la sintonía el sábado 19 de septiembre de 2026. Entre los programas que salieron al aire durante la noche, 'El Reventonazo de la Chola' consiguió ubicarse en el primer lugar del ranking con 10.0 puntos de rating en Lima + 6 ciudades.

El espacio de América Televisión, conducido por la Chola Chabuca, fue emitido entre las 19.59 y 22.10 horas y superó a las principales propuestas que coincidieron en ese horario. Entre ellas estuvieron 'Yo soy', de Latina, y 'El show de Edwin', programa que marcó su debut en la pantalla de Panamericana Televisión.

De esta manera, 'El Reventonazo de la Chola' no solo encabezó la audiencia de su franja, sino que también registró el puntaje más alto de toda la programación televisiva de ese sábado. El programa hizo un show especial por el onomástico de Ernesto Pimentel, quien cumplió años. Se presentaron diversas agrupaciones de cumbia.

¿Cuánto rating hicieron 'Yo soy' y 'El show de Edwin'?

El estreno de 'El show de Edwin' tuvo una diferencia considerable frente a la producción de América Televisión. El programa liderado por Edwin Sierra ocupó el puesto 54 del ranking general y alcanzó un punto de rating total de hogares. Su emisión se realizó entre las 16.00 y 19.03 horas.

Por su parte, 'Yo soy' logró un mejor resultado dentro de la competencia y registró 5.1 puntos de rating. El programa de Latina se ubicó por debajo de 'El Reventonazo de la Chola', que consiguió 10.0 puntos durante su horario de emisión.

América Televisión también colocó otras dos producciones entre los primeros puestos del ranking. 'Chapa tu money' quedó en el segundo lugar con 8.0 puntos, mientras que 'Los Milagros de la Rosa' alcanzó 7.3 puntos y completó el tercer puesto.