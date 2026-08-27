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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la situación que atraviesan Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. La conductora de espectáculos cuestionó al empresario por la publicación que realizó en redes sociales para anunciar la adquisición de una camioneta de lujo, a la que calificó como su nuevo bebé. El comentario ocurrió el mismo fin de semana en que la modelo celebró el baby shower de su segundo hijo sin la compañía del padre del menor.

La celebración de la expresentadora de televisión se realizó el sábado 22 de agosto y reunió a familiares y amigas cercanas, entre ellas figuras como Maju Mantilla y Olga Zumarán. La ausencia del padre de sus hijos no pasó desapercibida, especialmente después de que semanas atrás fuera captado besando a Analía Jiménez.

Magaly Medina critica a Jean Paul Gabuteau tras ver a Silvia Cornejo sola en su baby shower

Durante una reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina cuestionó la actitud de Jean Paul Gabuteau al referirse a su camioneta como un nuevo bebé. Para la conductora de espectáculos, la publicación resultó especialmente desafortunada debido a que coincidió con el baby shower de Silvia Cornejo, quien esperaba a su segundo hijo y celebró la llegada del pequeño acompañada por personas de su entorno.

“Y eso de poner nuevo bebé, un carro. O sea, ¿qué estás ridiculizando a la madre de tus hijos?”, expresó la popular 'Urraca' al analizar la publicación del empresario.

La periodista también hizo referencia al difícil momento que habría atravesado la modelo después del ampay que protagonizó con Analía Jiménez, situación que, según lo expuesto en el programa, habría provocado que la exfigura de América Televisión tomara distancia del padre de su hijo.

“Para él su carro es un nuevo bebé. Y la madre que está cargando en su vientre el hijo que le va a nacer pronto, ¿qué será? ¿Extraterrestre?”, manifestó Magaly Medina durante su comentario televisivo.

Silvia Cornejo celebró su baby shower sin Jean Paul Gabuteau

Silvia Cornejo celebró el sábado 22 de agosto el baby shower de su segundo hijo en una reunión íntima junto a familiares y amigas. La modelo, de treinta y nueve años, compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración, donde mostró algunos detalles del encuentro y confirmó que espera un niño al que llamará Antoine.

El baby shower tuvo lugar semanas después de que Cornejo revelara públicamente su embarazo. La presentadora había informado que tenía seis meses de gestación cuando dio a conocer la noticia, en medio de la repercusión generada por las imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a su expareja Analía Jiménez.

En las fotografías difundidas por Silvia Cornejo aparecieron conocidas figuras de la farándula nacional, entre ellas Maju Mantilla y Olga Zumarán. La presencia de sus familiares y amistades marcó la jornada, aunque la ausencia de Jean Paul Gabuteau también adquirió protagonismo por el contexto que rodea actualmente a la pareja.



