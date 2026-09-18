Mario Irivarren desató polémica en redes sociales luego de revelar en el podcast 'La manada' que jamás en su vida tomaría desayuno en una carretilla, pese a que esta es una práctica habitual para muchos peruanos durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, lo que generó la indignación de varios usuarios fue la manera en que justificó su decisión.

El modelo de 35 años recordó que, hace poco, vio dos puestos de desayuno en carretilla en la calle y decidió no comprar, pese a que tenía hambre, porque considera que hacerlo representa un riesgo para la salud. “Esa huev***”, señaló el influencer, provocando también la sorpresa de sus compañeros en la mesa, Laura Spoya y Gerardo Pe’.

Mario Irivarren genera polémica por sus expresiones sobre los desayunos en carretilla

“Se ve totalmente insalubre esa huev***. El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo”, señaló, muy sonriente, Mario Irivarren.

Sus compañeros de conducción de 'La manada' no podían creer lo que escuchaban y cuestionaron lo que decía, ya que los desayunos en carretilla forman parte de la rutina de muchos peruanos.

Sin embargo, el exintegrante de 'Esto es guerra' mantuvo su postura y hasta enumeró algunas enfermedades que, según él, podrían contraerse al consumir alimentos en esos puestos. “¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor”, aseguró, mientras el equipo de producción del podcast recriminó sus declaraciones.

Usuarios criticaron duramente a Mario Irivarren por sus declaraciones

El clip de las declaraciones de Mario Irivarren sobre su rechazo a tomar desayunos en carretillas y calificarlos como “Esa huev***”, generó una ola de críticas de los usuarios en TikTok, quienes no compartieron la manera de pensar del influencer.

“Antes tomaba su desayuno allí y ahora se cree divo”, “Estoy casi seguro de que la mayoría de su familia y hasta él, cuando no tenía dinero, ha consumido en esos carritos”, “Yo tampoco he tomado desayuno en esos carritos, pero hay maneras de expresarse”, “Ah, pero antes de entrar a Combate”, fueron algunos de los numerosos mensajes que dejaron los usuarios.