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Naldy Saldaña anuncia a Briela Cirilo como invitada especial para su primer concierto como solista: “Gracias por contenerme todo este tiempo”

Naldy Saldaña anunció su lanzamiento como solista en Lima, programado para el 10 de octubre, con la participación especial de Briela Cirilo, quien recientemente dejó Corazón Serrano.

Naldy Saldaña anuncia a Briela Cirilo como invitada especial para su lanzamiento como solista en Lima. Fotos: Instagram
Naldy Saldaña anuncia a Briela Cirilo como invitada especial para su lanzamiento como solista en Lima. Fotos: Instagram
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Naldy Saldaña reapareció en el programa de Magaly Medina el pasado jueves 10 de septiembre, donde aclaró si mantuvo encuentros con César Sánchez, exdirector de La Bella Luz. Asimismo, habló de su próximo lanzamiento como solista en Lima. Además, mediante sus redes sociales, confirmó que una de sus invitadas especiales será Briela Cirilo, quien recientemente anunció su salida de Corazón Serrano.

Además de anunciar que Briela Cirilo será parte de su concierto, programado para el 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia, Naldy Saldaña agradeció a Briela Cirilo por haber estado junto a ella en sus momentos más difíciles tras exponer su caso de tocamientos indebidos, es decir, apoyo que no recibió de parte de sus excompañeras de La Bella Luz.

"Quiero agradecer de corazón por seguir apoyando mi música y contenerme todo este tiempo, sobre todo... por acompañarme en este camino. Mi querida Briela, gracias por tanto cariño y por compartir conmigo esta noche tan especial. ¡Los esperamos para cantar juntos!", escribió Naldy Saldaña el último viernes 11 de septiembre.

Briela Cirilo será parte del show de Naldy Saldaña en la Catedral de la Cumbia.

Briela Cirilo será parte del show de Naldy Saldaña en la Catedral de la Cumbia. Foto: Facebook

PUEDES VER: Naldy Saldaña aclara si mantuvo encuentros con César Sánchez tras nuevas declaraciones del exdirector de La Bella Luz: “Él aprovechaba”

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Naldy Saldaña agradece a Magaly Medina por su apoyo

Por otro lado, Naldy Saldaña le dedicó emotivas palabras a Magaly Medina por haber expuesto su caso y haber respaldado públicamente su denuncia contra César Sánchez Chavesta, quien se desempeñó como director musical de dicha agrupación.

"Quiero agradecer a Magaly Medina por todo el apoyo y soporte que me ha brindado durante esta situación tan complicada que me ha tocado atravesar", manifestó tras volver a pisar el set de 'Magaly TV, al firme', donde expuso su indignación por la defensa de César Sánchez. "Hoy comienzo una nueva etapa, con mi propia voz, con mi canto y con mi nombre propio", añadió al hablar de su lanzamiento como solista.

Naldy Saldaña agradece a Magaly Medina por el apoyo.

Naldy Saldaña agradece a Magaly Medina por el apoyo. Foto: Facebook

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