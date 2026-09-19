La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre Naldy Saldaña. Jazmín Baquero, madre de la hija del conductor, aseguró que la excantante del grupo habría sostenido un romance con Stiven Franco, actual integrante de Armonía 10 de 17 años.

Las afirmaciones se producen en medio de las diligencias judiciales derivadas de la denuncia de Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta y primo del fundador Óscar Custodio, por presuntos tocamientos indebidos.

Aseguran que Naldy Saldaña tuvo romance con Stiven Franco

En una nota difundida por ‘Amor y Fuego’, Baquero relató que descubrió la supuesta infidelidad de José Burga gracias a mensajes de WhatsApp. Tras revisar otras conversaciones que su exesposo sostuvo con amigos y grupos, aseguró haber hallado indicios de vínculos de la cantante con distintos miembros de La Bella Luz, entre ellos Stiven Franco.

“Encontré que no solamente era con el papá de mi hija, sino también había con otros integrantes de la orquesta. Lo que yo leía, pues, sí, no solamente era con el papá de mi hija, sino con otros integrantes también. Hasta con un niñito que estuvo ahí en su momento. Con un menor de edad. Es un mocoso, un niño para nosotras. Stiven, creo que se llama”, declaró.

Aunque no se conocen los detalles de las conversaciones mencionadas, sus palabras generaron revuelo, ya que Franco, cantante de Armonía 10, se unió a la delantera vocal de La Bella Luz en 2025, con apenas 16 años, y actualmente sigue siendo menor de edad.

No es la primera vez que la exesposa de José Burga señala a Naldy Saldaña. Cuando estalló la denuncia contra César Sánchez Chavesta, afirmó que la cantante mantuvo un romance clandestino con su exesposo, acusación que la exintegrante admitió a través de sus redes sociales recientemente, tras meses de silencio sobre el tema.