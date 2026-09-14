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Naldy Saldaña saca a la luz dura realidad sobre ‘La Bella Luz’ tras su renuncia: "No se volvieron a comunicar"

Naldy Saldaña expuso que 'La Bella Luz' todavía no se ha contactado con ella para resolver sus pagos y beneficios pendientes tras su salida.

Naldy Saldaña y La Bella Luz
Naldy Saldaña y La Bella Luz
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Naldy Saldaña regresó a la televisión con una revelación que impactó a los presentadores de 'Más Espectáculos'. La cantante conversó con Jazmín Pinedo sobre su partida de La Bella Luz y si ha recibido los beneficios y pagos correspondientes después de su dimisión.

Durante la charla, la intérprete aseguró no haber retomado contacto con la organización para discutir estas cuestiones. Según comentó, después de formalizar su dimisión, no ha habido acercamiento para abordar sus derechos pendientes.

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“¿Se ha cumplido con lo pactado en términos de pagos y beneficios? Bueno, tras mi renuncia, que presenté formalmente, no hubo más comunicación conmigo. Sí, hasta el día de hoy. He intentado manejarlo con calma; es complejo porque siempre los consideré como una familia. Como he dicho siempre, cada cual está en paz con su conciencia según lo actuado, y eso es todo”, comentó la artista.

Jazmín cuestiona a La Bella Luz por tema de Naldy

La declaración generó una reacción de Jazmín Pinedo, quien expresó su descontento con la idea de que alguien deje un empleo sin recibir lo que le corresponde.

Además, la presentadora señaló el duro momento que atraviesa Naldy, subrayando la importancia de la estabilidad económica en estos procesos y gastos adicionales.

“Entiendo que por respeto no lo digas tú, pero yo sí lo diré: no es justo que una agrupación falle en sus compromisos. Nadie debería concluir un vínculo sin obtener sus derechos. Sumando las dificultades que estás enfrentando, estamos desprotegiendo aún más. Es crucial para cualquier persona contar con su economía, más cuando estás en medio de un proceso y buscando nuevas oportunidades. ¿Qué sucede? Debemos enfrentar la situación, no debería ser tan complejo”, señaló.

Hasta ahora, Naldy sigue esperando respuesta mientras se concentra en avanzar en su carrera después de dejar la agrupación.

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