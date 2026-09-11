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Carlos Vílchez destrozado tras la muerte del cómico Enrique Espejo 'Yuca': "33 años de amistad así nomas no se pueden olvidar"

El humorista Carlos Vílchez rindió un emotivo homenaje a Enrique Espejo, ‘Yuca’, quien falleció a los 75 años tras una prolongada lucha marcada por el deterioro de su salud a raíz de un accidente.

Carlos Vílchez destacó su larga amistad con 'Yuca', quien falleció el 11 de septiembre.
Carlos Vílchez destacó su larga amistad con 'Yuca', quien falleció el 11 de septiembre. | Foto: composición LR/Instagram/América TV
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La muerte de Enrique Espejo Peña, conocido como ‘Yuca’, ha dejado un vacío profundo en la comicidad peruana y en quienes compartieron escenario con él. Entre las voces más dolidas se encuentra la de Carlos Vílchez, quien acudió a sus redes sociales para rendirle un homenaje cargado de nostalgia y afecto.

El comediante, compañero de ‘Yuca’ en incontables sketches y giras, publicó una fotografía en la que ambos aparecen juntos, con la cabeza una al lado de la otra: mientras Espejo mira a la cámara, Vílchez sonríe con los ojos cerrados. La imagen fue acompañada de un mensaje que refleja la magnitud de su vínculo.

PUEDES VER: Muere Enrique Espejo 'Yuca', ícono de la comicidad peruana, a los 75 años tras larga batalla por su salud

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Carlos Vílchez comparte sentida despedida tras muerte de ‘Yuca’

“33 años de amistad así nomás no se pueden olvidar. Jamás olvidaré cuando salíamos a grabar exteriores y me decías: ‘Vilchezitos, pásame mi letra’. Te respondía: ‘Pero todavía no he leído mi libreto’. Y me respondías: ‘Ese es tu problema’”, escribió Vílchez, recordando con humor las dinámicas que compartían en las grabaciones, marcadas por bromas y confianza mutua.

El intérprete de ‘La Carlota’ también evocó los momentos difíciles y las alegrías que atravesaron en compañía mutua. “Los años y todo lo bueno y malo que pasamos juntos, jamás lo olvidaré. Siempre estarás en mi corazón, querido amigo (o ‘chiquillo’, como nos llamabas). Descansa en paz, mi YUQUTA”, agregó. Con estas palabras, dejó en claro que la amistad con Espejo trascendía lo laboral y se convirtió en un lazo personal irrompible.

Carlos Vílchez destacó su larga amistad con 'Yuca', quien falleció el 11 de septiembre

Carlos Vílchez destacó su larga amistad con 'Yuca', quien falleció el 11 de septiembre. Foto: composición LR/Instagram/América TV

Enrique Espejo, ‘Yuca’, falleció a los 75 años el 11 de septiembre. El comediante había sufrido un grave accidente en 2025 que lo llevó a la UCI, y aunque logró salir de cuidados intensivos, su estado nunca se recuperó del todo. Su legado en la televisión peruana, especialmente en ‘Risas y Salsa’ y los programas de Jorge Benavides, lo convirtió en un referente de la comicidad popular.

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