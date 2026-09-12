Monique Pardo compartió una anécdota sobre una exitosa fotonovela que hicieron juntos, recordando momentos emotivos al ver el proyecto tras su partida. Créditos: Francisco Erazo / URPI-GLR

Monique Pardo compartió una anécdota sobre una exitosa fotonovela que hicieron juntos, recordando momentos emotivos al ver el proyecto tras su partida. Créditos: Francisco Erazo / URPI-GLR

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El mundo de la comicidad peruana está de luto, debido al fallecimiento de Enrique Espejo, a los 75 años. Tras la noticia de la muerte, dada a conocer por Jorge Benavides el último viernes 11 de septiembre, decenas de artistas peruanos expresaron su dolor y sus condolencias mediante sus redes sociales. Asimismo, algunos de ellos asistieron al velorio el sábado 12 de septiembre.

Una de las primeras en llegar al velorio de Enrique Espejo fue Monique Pardo, quien resaltó la calidad humana de 'Yuca' y recordó la vez que trabajaron juntos en una fotonovela. Asimismo, lanzó una indirecta para aquellas figuras que no han ganado nada, pero tienen el ego por los cielos.

Monique Pardo sufre por la muerte de 'Yuca'

A su llegada al velorio de la Parroquia San Antonio de Padua, en Jesús María, Monique Pardo resaltó las virtudes de su excompañero. "Yuca era la persona más humilde, más buena y más valiosa en este momento para mí. Por eso estoy haciendo un esfuerzo de venirlo a ver porque hay que despedirlo como se merece. Él era un grande y era bueno. Su corazón valía oro", declaró para La República.

Asimismo, Monique Pardo, quien lanzó grave acusación contra ‘Giselo’, recalcó que otros actores cómicos deberían de seguir sus pasos. "Ahorita tengo mucha tristeza… porque se va joven. Lo voy a recordar como que la humildad y la nobleza de Yuca deberían aprender tantos artistas que ahora se dicen artistas y no son nada", añadió.

En otro momento, Monique Pardo se quebró al recordar una anécdota junto a Espejo. "Hicimos una fotonovela y yo ni me acordaba. Y me acuerdo que cuando me propusieron lo dudé y él me dijo, ‘Monique, es mi ‘trabajo’. Y yo lo abracé y le acepté; hasta le di un piquito para que pareciera un gran beso. Y tuvo mucho éxito esa novela", manifestó.

Finalmente, Pardo, quien ganó S/30.000 a América Televisión tras lesionarse en programa de Gisela Valcárcel, contó que tras enterarse de la muerte de Espejo, volvió a ver la fotonovela que protagonizó junto a Yuca y sintió un sinfín de emociones. "Yo no me acordaba ya. Anoche la vi. Me dio tristeza", alcanzó a decir antes de ingresar al velorio.