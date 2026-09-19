Los ingenieros proponen construir casas hechas con levadura y gelatina para los futuros colonos de Marte

Construir una vivienda en Marte podría requerir materiales muy distintos a los utilizados en la Tierra. Los ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong desarrollaron un tipo de concreto que combina gelatina de cerdo, levadura modificada genéticamente y roca triturada. El objetivo es crear un material ligero y resistente que, en teoría, también pueda fabricarse con regolito marciano.

El experimento ya permitió levantar pequeñas estructuras con forma de domo bajo condiciones similares a las de la superficie del planeta rojo. Aunque todavía se trata de una propuesta experimental, sus autores consideran que esta alternativa podría reducir el enorme gasto energético de otros métodos que necesitan fundir el regolito. Además, la levadura podría reutilizarse y producir nuevas cantidades del aglutinante mediante un biorreactor.

¿Cómo se fabricarían las casas con levadura y gelatina?

El material toma como referencia la composición del concreto convencional, que combina un agregado sólido con un aglutinante capaz de mantenerlo unido. En lugar del cemento Portland, los investigadores utilizaron gelatina de cerdo y una cepa modificada de Saccharomyces cerevisiae, la especie de levadura empleada en numerosos procesos industriales y alimentarios.

Material de construcción en condiciones marcianas simuladas (izquierda). Una vista microscópica revela la estructura porosa, con polímeros y levadura modificada genéticamente resaltados en amarillo (derecha). Foto: Ning Liu

Los científicos alteraron dos genes de la levadura. Uno mejora la unión entre sus propias células, mientras que el otro permite producir proteínas adhesivas similares a las que los mejillones utilizan para aferrarse a las rocas. Esta combinación ayuda a conectar la gelatina con el material rocoso y forma una estructura porosa.

Las pruebas incluyeron impresión 3D y moldes bajo temperaturas de unos −55 °C y una presión de 0,000 atmósferas, condiciones destinadas a reproducir el ambiente marciano. El proceso tarda unas 48 horas. Durante ese periodo, el agua se congela y después pasa directamente a vapor, lo que deja una estructura ligera formada por gelatina, roca triturada y proteínas de la levadura.

Un material capaz de soportar la construcción de varios pisos

Los resultados de laboratorio muestran una resistencia a la compresión de unos 12 megapascales (MPa) en pequeños domos de 4,5 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho. La resistencia frente a fuerzas de flexión alcanza aproximadamente seis MPa. Según los investigadores, estas cifras se encuentran cerca de las prestaciones de un concreto de baja resistencia.

"Esto es lo bastante resistente como para construir un edificio de uno o dos pisos en la Tierra, cuya gravedad es tres veces mayor que la de Marte. Por eso, probablemente se podría construir con facilidad un edificio de varios pisos", afirmó Jishen Qiu, ingeniero y autor principal del estudio, quien destacó el potencial del material al considerar la menor gravedad del planeta rojo.

Los autores estiman, además, que su propuesta requiere un orden de magnitud menos energía que los sistemas que funden el regolito para fabricar ladrillos o vigas. Sin embargo, una construcción de gran tamaño todavía exigiría transportar desde la Tierra cantidades importantes de materiales.

¿Qué obstáculos enfrenta este concreto para usarse en Marte?

La resistencia estructural no resuelve por sí sola las necesidades de una vivienda marciana. El material no puede garantizar que el aire permanezca dentro del recinto, soportar por sí mismo la presión interna ni proteger a los astronautas de la radiación. Por eso, los investigadores lo consideran un componente estructural imprimible y reciclable, no un hábitat completo.

Otra dificultad es la supervivencia de la levadura ante el frío extremo, el vacío y la radiación de Marte. Los autores señalan que futuras modificaciones genéticas podrían aumentar su tolerancia a esas condiciones. Sin embargo, esa posibilidad también plantea un problema de protección planetaria: una levadura capaz de sobrevivir en Marte podría introducir microorganismos terrestres en un entorno donde no existen.

El material también requerirá pruebas sobre su resistencia a largo plazo y su capacidad para conservar el calor. Una posible ventaja es que la levadura podría reutilizarse: después de desmontar una estructura, el material podría reciclarse y la levadura volvería a un biorreactor para producir una nueva cantidad del aglutinante.