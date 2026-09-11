¿Quién fue Enrique Espejo ‘Yuca’, querido actor cómico que murió a los 75 años?

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El actor cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como 'Yuca’, falleció el viernes 11 de septiembre a los 75 años. La noticia de su muerte causó conmoción entre sus colegas del mundo del humor, así como en el público que durante varios años lo acompañó a través de sus recordadas apariciones en la televisión peruana.

El artista desarrolló una extensa trayectoria en la pantalla chica y se ganó el cariño de los televidentes con sus personajes y ocurrencias en diferentes programas de humor. Su partida deja una profunda tristeza entre quienes compartieron escenario con él y entre sus seguidores, quienes lo recuerdan como una de las figuras más reconocidas de la comicidad nacional.

¿En qué programas de televisión estuvo Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', alcanzó popularidad en la televisión peruana gracias a su participación en 'Risas y salsa'. Posteriormente, integró el elenco de 'JB el imitador' y 'JB Noticias', donde trabajó junto a Jorge Benavides. También formó parte de 'La paisana Jacinta' y 'Los inimitables'.

A lo largo de su trayectoria, el cómico continuó ligado a los programas de Jorge Benavides. Participó en 'El especial del humor', 'JB en Willax' y 'El wasap de JB'. En este último espacio permaneció entre 2017 y 2019. Más adelante, también integró el elenco de 'JB en ATV'.

Además de la televisión, 'Yuca' incursionó en el cine. Participó en películas como 'Asu Mare 2' y 'La paisana Jacinta en búsqueda de Wasaberto', ampliando así su trayectoria como actor cómico.

¿Cómo fueron los últimos años de vida de Enrique Espejo 'Yuca'?

En los últimos años, la salud de Enrique Espejo se convirtió en motivo de preocupación para sus seguidores y compañeros de trabajo. En marzo de 2025, el cómico sufrió una aparatosa caída que provocó que fuera internado y posteriormente trasladado a una unidad de cuidados intensivos.

Aunque logró salir de la UCI y sus allegados informaron sobre su recuperación, su estado de salud continuó siendo delicado. Durante ese periodo, compañeros del medio expresaron públicamente su preocupación por su evolución y pidieron estar pendientes de su recuperación.

Finalmente, Enrique Espejo 'Yuca' falleció el viernes 11 de septiembre de 2026 a los 75 años. La noticia fue confirmada por Jorge Benavides, quien recordó al actor cómico y le dedicó un mensaje de despedida.