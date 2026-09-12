En mayo de 2023, Enrique Espejo fue condenado a tres años de prisión suspendida por tocamientos indebidos. Sin embargo, en septiembre de 2024, el juicio fue anulado y se ordenó un nuevo proceso.

En mayo de 2023, Enrique Espejo fue condenado a tres años de prisión suspendida por tocamientos indebidos. Sin embargo, en septiembre de 2024, el juicio fue anulado y se ordenó un nuevo proceso.

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A los 75 años, el cómico peruano Enrique Eduardo Espejo Peña partió a la eternidad. Jorge Benavides, su amigo y exjefe de 'Yuca', fue quien compartió la terrible noticia el pasado viernes 11 de septiembre. Los mensajes de solidaridad y lamento abundaron en las redes sociales. Sin embargo, hubo quienes etiquetaron a la actriz cómica Clara Seminara para reprocharle por haberlo enjuiciado.

Desde que se confirmó la muerte de Enrique Espejo, la actriz peruana que ahora radica en España empezó a recibir una ola de cuestionamientos por lo que Clara Seminara tuvo que limitar los comentarios en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no se imaginó que una storie de ella generaría un mayor repudio.

Clara Seminara niega haberse burlado de la muerte de 'Yuca'

Un mensaje de Clara Seminara en Instagram generó que algunos usuarios interpretaran su storie como una celebración luego de la muerte de 'Yuca', ya que en la imagen ella aparece feliz junto a una copa y una bebida, mientras que de fondo sonaba 'Me emborracho por tu amor', de Armonía 10. La publicación incluía las frases "La obra de arte" y "La artista".

Clara Seminara aparece tomando una bebida en una copa tras el fallecimiento de 'Yuca'.

A manera de defensa, la actriz cómica aseguró que desconocía el fallecimiento de Enrique Espejo cuando difundió el contenido en Instagram y aclaró que en ese momento se encontraba trabajando.

"No malinterpreten las cosas. Yo no sabía nada. No estaba celebrando, estaba trabajando", escribió la actriz en su Instagram este sábado 12 de septiembre. Asimismo, lamentó la noticia de la muerte de 'Yuca' con un "QPD", en referencia a "que en paz descanse".

La actriz Clara Seminara, quien había denunciado a 'Yuca', defendió su publicación, alegando que desconocía la noticia de su muerte. Foto: Instagram

¿Qué pasó entre 'Yuca' y Clara Seminara?

Cabe recordar que la actriz Clara Seminara denunció a Enrique Espejo por presuntos tocamientos indebidos que, según su testimonio, se habrían producido durante las grabaciones de 'El Wasap de JB'. En mayo de 2023, el Poder Judicial sentenció al humorista a tres años de prisión suspendida, luego de hallarlo culpable en el proceso. El fallo también estableció el pago de una reparación civil a favor de Seminara.

Sin embargo, el panorama judicial cambió en septiembre de 2024, cuando una sala penal de apelaciones dejó sin efecto la sentencia y dispuso que se realizara un nuevo juicio, a fin de que las pruebas del caso fueran evaluadas nuevamente. El proceso registró otro giro en enero de 2026, fecha en la que Seminara anunció su decisión de retirar la denuncia. La noticia se dio a conocer en medio de la preocupación por el estado de salud de 'Yuca', entre sus compañeros y seguidores.