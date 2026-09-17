Familia de Enrique Espejo ‘Yuca’ se pronuncia por primera vez tras la muerte del cómico: “Gracias por no dejarnos solos”

Las causas de la muerte de 'Yuca' todavía no fueron anunciadas por la familia. Foto: Composición LR/Instagram.

Las causas de la muerte de 'Yuca' todavía no fueron anunciadas por la familia. Foto: Composición LR/Instagram.

Enrique Espejo ‘Yuca’ falleció el pasado 11 de septiembre a los 75 años y dejó una profunda huella de dolor en la televisión y el humor peruano. A una semana de su partida, sus hijos se pronunciaron públicamente por primera vez para agradecer las muestras de cariño que recibieron durante el velorio y los días posteriores a la muerte del recordado comediante.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la familia del exintegrante de ‘JB noticias’ dedicó un emotivo mensaje a sus seres queridos, colegas y seguidores. Sus hijos resaltaron el respaldo que recibieron en medio del duelo y aseguraron que cada muestra de afecto hacia su padre significó un consuelo para ellos.

Comunicado de la familia de Enrique Espejo sobre la muerte del cómico. Foto: Instagram.

Familia de Enrique Espejo ‘Yuca’ habla tras su muerte

Los hijos de Enrique Espejo comenzaron su mensaje agradeciendo a todas las personas que los acompañaron durante el velorio del comediante. “De parte de toda nuestra familia, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y estuvieron presentes en el velorio de nuestro querido papá, ‘Yuquita’”, expresaron.

Además, destacaron el apoyo recibido por sus familiares y amigos durante los primeros días de duelo. “Gracias por estar a nuestro lado, acompañarnos, sostenernos y darnos fuerza en estos momentos de tanto dolor. Gracias por cada abrazo, cada palabra de cariño, cada mensaje y por no dejarnos solos”, señalaron en el comunicado.

Familia de ‘Yuca’ agradece a sus colegas y seguidores

La familia también tuvo palabras de agradecimiento para los compañeros de trabajo y figuras del mundo artístico que acompañaron a ‘Yuca’ a lo largo de su carrera. “A sus compañeros de trabajo, productoras, canales, programas, colegas y amigos del mundo artístico, gracias por compartir con él tantos momentos”, expresaron sus hijos, quienes también reconocieron las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

Finalmente, los familiares del comediante se dirigieron a sus seguidores y resaltaron el cariño que continúan demostrando hacia él. “Nos emociona profundamente saber que nuestro papá dejó una huella tan especial en la vida de tantas personas y que su alegría, su talento y su esencia permanecerán en el corazón de quienes lo conocieron, compartieron con él y lo admiraron”, manifestaron.