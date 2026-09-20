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Sergio Galliani no se cansa de ‘Al fondo hay sitio’: Actor se pronuncia tras su regreso a la serie

Sergio Galliani regresa a 'Al fondo hay sitio' tras una larga ausencia, pero no asegura si permanecerá en las siguientes temporadas tras los nuevos conflictos que atraviesa su personaje en la serie. 


‘Nachito’ regresa a ‘Al fondo hay sitio’. /Composición LR / YouTube
‘Nachito’ regresa a ‘Al fondo hay sitio’. /Composición LR / YouTube
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Sergio Galliani volvió a la pantalla chica interpretando a 'Nachito' en la serie más vista de la televisión peruana, debido a que extrañó el estilo de vida que le proporcionaba estar en esa producción, según explicó en el programa 'En Escena' de RPP: "Volví porque siempre la gente te lo recuerda. Y bueno, también se extraña un poco el tema del ritmo que te da la televisión". 

Pese a que el programa emitido por América Televisión va contra reloj, el intérprete aseguró sentirse cómodo trabajando en ese espacio y sentirse en familia junto al equipo: "Es una máquina, también es una familia, pero es una máquina. Todo funciona casi a la perfección". "Se graba un capítulo al día aproximadamente, ese capítulo sale a los dos días siguientes, más o menos". 

Pero, tras ser consultado sobre si su personaje permanecerá más temporadas en la serie, el actor respondió: "No lo sé. No lo sé todavía". Actualmente, en lo que va  'Al fondo hay sitio', 'Nachito' casi pierde la vida después de recibir un disparo y actualmente atraviesa una enfermedad. 

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Sergio Galliani habla sobre su protagónico en 'El Jefe del Jefe' 

El actor también aprovechó el espacio para hablar sobre la obra que protagoniza junto a Miguel Iza, 'El Jefe del Jefe', una producción teatral de corte cómico, basada en la película del cineasta danés Lars Von Trier. Galliani comparte reflectores con su hija Airam Galliani, Franco Iza, Joaquín Escobar y Andrea Aguirre.

La comedia trata de un empresario (Miguel Iza) que inventa a un jefe ficticio dentro de su compañía para hacerle quedar como el malo, al mencionarlo como el que toma las decisiones incómodas. Tras años de sostener esa mentira, los compradores del personaje interpretado por Iza, solicitarán conocer a esa personalidad, por lo que este contratará a Cristian (Sergio Galliani), un actor que se hará pasar por ese superior, pero el rol se le irá de las manos.

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