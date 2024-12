Miguel Iza: "Los artistas son peligrosos en cualquier sociedad porque promueven la confrontación"

En 'La Verdad', el experimentado Miguel Iza se convierte en un hombre que perdió su trabajo y cuya esposa (Milene Vázquez) le está siendo infiel con su mejor amigo (Sergio Galliani). La comedia que dirige Giovanni Ciccia, bajo la producción general de Makhy Arana, cuenta también con la actuación de Rossana Fernández-Maldonado y estará en el teatro Marsano hasta el 22 de diciembre. Iza, también director, productor y docente, nos respondió algunas interrogantes en medio de la exitosa temporada.

Teatro a la carta fue una alternativa novedosa de ver teatro. ¿Regresará para el 2025? ¿Qué rescatarías de esa propuesta?

Teatro a la carta fue una propuesta que se dio cuando Tierra Baldía se acercó a nosotros pidiéndonos que propongamos algo, entonces a mí se me ocurrió que era muy pronto. Y como tenemos alumnos de dramaturgia y actuación se me ocurrió que los alumnos de dramaturgia escriban obras y que los actores actúen, esa fue la idea. Y surgió como una plataforma novedosa, donde la gente podía elegir la obra que quería ver esa noche de una carta de una variedad de obras. Tenía como objetivo mostrar el trabajo de los alumnos, siempre es difícil que los alumnos encuentren trabajo y nuestra propuesta era darle trabajo donde varios alumnos de actuación y dramaturgia podían presentar su trabajo…Tuvo un éxito muy relativo en realidad, no pego como yo esperaba y después de la segunda temporada decidimos parar y esperar mejores tiempos. Había mucho esfuerzo de por medio y sin embargo no iba tanta gente como queríamos, decidimos parar y estamos a la espera a ver qué pasa el próximo año. El proyecto ha quedado en stand bye a ver si los tiempos mejoran.

¿Qué debe pasar o que se debe hacer para que el Estado ponga los ojos en el teatro y se pueda hablar de una política cultural como si hay en países vecinos?

Generalmente si la cosa no sale del gobernante de turno es muy difícil que se lleve a cabo. Muchas veces ha habido una iniciativa de unirse y todas se han desvanecido porque el día a día te gana, es como el trabajo sindical que si no tienen trabajo para qué haces sindicatos. Hay un montón de empresas que desarrollan productos comerciales y que tienen apoyo del Estado, en cambio en las artes, en la cultura el apoyo es casi nulo. Y dentro del área cultural, el teatro es el pariente pobre porque hay ballet nacional, folclor nacional, sinfónica nacional, pero no hay teatro nacional. Hace poco hablábamos con algunos compañeros donde mencionamos el absurdo que haya la Escuela Nacional de Arte Dramático y no exista un elenco nacional de teatro. Es absurdo que el Estado tenga una institución que forme actores y no tenga una institución donde se les dé trabajo al egresar. Es como decir, yo te doy enseñanza, pero ya tú ves lo que haces, es rarísimo. Eso no existe en ningún otro lado. En todos los países donde hay una escuela nacional hay un elenco nacional, acá no. Existió hasta mediados de los noventa y después desapareció. Y si no hay apoyo del Estado es muy difícil que el teatro surga como producto cultural.

Miguel Iza, Milene Vázquez, Rossana Fernández-Maldonado y Sergio Galliani, junto al director Giovanni Ciccia. Foto: difusión

Como actor, director y productor ¿cuál es tu mirada de lo que se ha producido este 2024 en teatro, cine y televisión?

La televisión es muy pobre, dos o tres producciones al año es una miseria, es casi una vergüenza hablar del mercado televisivo, una papa no es un mercado, son las toneladas de papa que circulan las que hacen un mercado. Siempre se hacen cosas buenas y siempre se hacen cosas malas, ni un apoyo del Estado va a garantizar que todo lo que se haga sea bueno. En los grandes mercados, en Estados Unidos, España, Alemania que es la vanguardia del teatro contemporáneo siempre hay cosas malas. Aquí se hacen cosas buenas con las limitaciones ¿no?. El mercado es amateur, si no tienes gente que se dedique profesional y exclusivamente a la actuación vamos a seguir hablando de un mercado amateur. Este año en particular, veo un gran desnivel entre las producciones semiprofesionales y la producción amateur. Sigue habiendo muchas carencias profesionales en las productoras pequeñas lo cual es normal porque recién empiezan pues tienen que ir creciendo. Pero no tienen un mercado que les permita retroalimentarse. Trabajan en base a su propia experiencia y eso no les va a permitir crecer, hablo artísticamente, técnicamente y profesionalmente, pero se puede mencionar varias obras, bastante espectáculo de buen nivel, pero como te digo es un problema de continuidad. Un producto cultural tiene que ganar una consistencia de manera que el público consuma arte de manera regular.

Y como docente, ¿qué retos crees que deben asumir los chicos y chicas que quieran convertirse en actores?

Hay algo que la mayoría de los profesores reclamamos un poco en el medio, que es hacer que el alumno que pretende ser actor sea el mismo. La única manera de garantizar que un actor se desarrolle es a través de él mismo. Desgraciadamente hay mucha gente que insiste que tiene que parecer otro. Que traten de imitar a los otros y uno lo puede ver en la televisión en esos programas de imitación, entonces les venden la idea de que parecerse a otro es ser artista cuando lo único interesante para un artista es ser original. Sería genial que haya programas de televisión donde premien a los originales no a los imitadores. Usamos la imitación cuando es válido, pero no genera artistas, sino imitadores. Hace muchos años había un imitador Zavala que imitaba a muchos cantantes y una vez vi un espectáculo suyo porque es un comediante y comenzó a cantar como él era y fue buenísimo. Me encanto que cantará como él. No estaba limitado por nadie. Ver estos programas de imitación me hace pensar que hay un interés de la gente que maneja los medios que no quieren que haya artistas. Los artistas son peligrosos en cualquier sociedad porque promueven la confrontación, el cuestionamiento. Son peligrosos. Entonces, bueno no darles puerta porque pueden traer problemas. En general creo que es una actitud consciente y consecuente de parte de las autoridades del Estado de no darle cabida a los productos culturales porque te hacen reflexionar, te hacen pensar y lo que menos quieren es que pienses pues.

Miguel Iza en obra de teatro 'Casa de muñecas' 2013. Foto: Archivo LR

"Desistí de hacer carrera en el extranjero"

¿Pensaste en algún momento hacer carrera afuera?

Alguna vez lo intenté, pero no me fue bien (ríe). Trabajé mucho tiempo con una compañía francesa, pero mi francés es malísimo, comencé ya de grande y es mucho más difícil aprender la pronunciación, era terrible, fue mi único intento, desistí rápidamente. Después de cinco años dije ¡ya basta!.

Paul, tu personaje en La Verdad se presenta, en un principio, como víctima. ¿Qué buscas en un guión para aceptar un personaje?

Generalmente que me lo de un amigo (ríe). En este caso me llamó Giovanni (Ciccia) y Sergio (Galliani) quienes son mis amigos hace muchos años. A Giovanni menos de 30 años, a Sergio lo conozco más de 40. Somos amigos de toda la vida. Si no conozco a la persona que me está ofreciendo algo, entonces leo el proyecto o me averiguo quién es. Generalmente si un amigo me lo recomienda, ya ni leo el guión. Normalmente trabajo con amigos, me pasa igual con los chicos de universidades, me encanta hacer trabajo con los chicos que están haciendo trabajos de comunicaciones audiovisuales. Y generalmente ni pregunto qué es porque entiendo que es un ejercicio de ellos y su trabajo es intentar, probar y ver qué va funcionar. Es uno de mis divertimentos eso, trato todo el tiempo de hacerlo y ver a dónde van, aunque no me den chamba luego cuando ya son profesionales (ríe).

Elenco de película peruana 'Amor Erizo'. Foto: Instagram

En enero se estrena Amor Erizo. ¿Qué rol tienes allí y qué otros proyectos para el 2025?

Soy el papá de Patricia (Barreto), la verdad que es un papel muy pequeño, son tres escenas, pero la película está fantástica. La película es de una ternura, de una referencia tan directa en la juventud y la madurez, en el desarrollo que la vida va cambiando y ¿ahora qué hago?. De eso se trata básicamente 'Amor Erizo'. Me encanta la idea de que funcione porque es una película de muy buena factura, impecable y la aceptación de Patricia y Oscar (Meza) son espectaculares. Monchi (Brugué) es mi esposa, hace de mi esposa y nos hemos divertido.