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Cantante Qorianka presenta ‘Ruway’, la cumbia en quechua que suena en ‘Al fondo hay sitio’

Qorianka estrena ‘Ruway’, una canción que transforma la ausencia de un ser querido en fuerza y esperanza, fusionando cumbia, pop y sonidos ancestrales de los Andes.


Qorianka vuelve a poner el quechua en el centro de la música contemporánea con ‘Ruway’. Foto: difusión.
Qorianka vuelve a poner el quechua en el centro de la música contemporánea con ‘Ruway’. Foto: difusión.
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Qorianka reafirma su apuesta por llevar el quechua a nuevos espacios de la música contemporánea con el lanzamiento de ‘Ruway’, su más reciente sencillo. La canción propone una cumbia de sonido actual en la que se combinan elementos del pop, instrumentos andinos y una fuerte identidad peruana. El tema, además, ya forma parte de ‘Al fondo hay sitio’, permitiendo que la voz de la artista y una lengua originaria lleguen a una de las series más vistas de la televisión nacional.

“Ruway significa hacer, crear. Y eso es justamente lo que quiero transmitir: que, incluso después de una pérdida, podemos transformar el dolor en algo nuevo, en fuerza y en esperanza”, señala Qorianka. El sencillo está dirigido especialmente a quienes han atravesado la partida de un padre, una madre, un abuelo, un amigo o alguna persona importante en sus vidas.

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Para la artista, los seres queridos continúan presentes a través de aquello que dejan en quienes los recuerdan. “Quienes amamos no desaparecen; permanecen en nuestras acciones, nuestros sueños y en todo aquello que hacemos inspirados por ellos”, añade.

Musicalmente, ‘Ruway’ combina sonidos de quena y charango con elementos propios de la música andina y una base de cumbia contemporánea. De esta manera, Qorianka plantea un puente entre la tradición y las nuevas tendencias, utilizando un género popular y cercano para acercar el quechua a nuevas generaciones y a públicos más allá del Perú.

En lugar de recurrir a sus raíces únicamente como una referencia al pasado, la cantante las incorpora como parte esencial de una propuesta musical que busca construir una identidad propia y proyectarla hacia escenarios internacionales.

Este enfoque forma parte de un proceso que Qorianka viene desarrollando desde hace varios años. La artista se formó en Corea del Sur, donde estudió en Korea University y tuvo contacto directo con la preparación artística vinculada al universo del K-pop. Sin embargo, posteriormente encontró en su identidad andina uno de los principales pilares para definir su carrera musical.

Hija del músico Carlos Reynoso, exintegrante del reconocido Dúo Romances, Qorianka ha presentado anteriormente canciones como ‘Upallay’, interpretada en quechua, español e inglés, así como ‘Añañaw’, grabada en cuatro idiomas. Asimismo, ha participado en colaboraciones que buscan conectar el quechua y la cultura peruana con influencias provenientes del K-pop.

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