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Mónica Sánchez anuncia el fallecimiento de su madre y comparte dolorosa despedida: "Nos queda el amor que nos dio"

Devastadora pérdida. Mónica Sánchez anunció el sensible fallecimiento de su madre este 26 de agosto. Sus excompañeros de 'Al fondo hay sitio', entre ellos Tatiana Astengo, la acompañan en este dolor.

Mónica Sánchez anunció a través de redes sociales el fallecimiento de su madre.
Mónica Sánchez anunció a través de redes sociales el fallecimiento de su madre. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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Una noticia conmueve al mundo artístico. Mónica Sánchez anunció el fallecimiento de su madre con un mensaje cargado de dolor. La reconocida actriz nacional y recordada figura de ‘Al fondo hay sitio’ compartió en sus redes sociales una publicación emotiva, acompañada de una fotografía que retrata un instante de felicidad junto a ella.

Las reacciones no tardaron en llegar. Amigos, seguidores y excompañeros de la serie de América TV se solidarizaron con la intérprete de ‘Charito’, enviándole mensajes de aliento y condolencias en medio del difícil momento que atraviesa.

Mónica Sánchez anunció a través de redes sociales el fallecimiento de su madre

Mónica Sánchez anunció a través de redes sociales el fallecimiento de su madre. Foto: composición LR/YouTube/Instagram

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Actriz Mónica Sánchez sufre la muerte de su madre

Mónica Sánchez realizó el triste anuncio la mañana del miércoles 26 de agosto. La actriz evitó dar detalles sobre la causa del fallecimiento de su progenitora, pero eligió recordarla con palabras de gratitud y cariño. “Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida. Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón... Un legado hermoso”, escribió en sus redes sociales.

La intérprete de 56 años acompañó su mensaje con una referencia musical que tenía un significado especial para ambas. “Como siempre lo repetía, ¡GRACIAS A LA VIDA!”, sentenció, evocando la emblemática canción de Mercedes Sosa. Su publicación incluyó además un breve video en el que madre e hija aparecen sonrientes, compartiendo un pequeño baile frente al mar, símbolo de los momentos felices que eligió destacar en medio del dolor.

El post de la actriz recibió una ola de mensajes de condolencias. Entre ellos destacaron los de sus excompañeros de ‘Al fondo hay sitio’, como Karime Scander, Jorge Guerra, Melanie Urbina y Tatiana Astengo, quienes se solidarizaron con ella en este difícil momento. También se sumaron otras figuras de la escena nacional, entre ellas Germán Loero, Milena Vásquez, Emmanuel Soriano y André Silva, que no dudaron en acompañarla con palabras de aliento frente a la irreparable pérdida.


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